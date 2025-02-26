Πάπας Φραγκίσκος: Ελαφρώς βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με την αίθουσα Τύπου του Βατικανού, η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου, το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρουσίασε περαιτέρω μικρή βελτίωση ενώ η ελαφρά νεφρική ανεπάρκεια, η οποία είχε παρουσιαστεί τις περασμένες ημέρες, ξεπεράστηκε.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η αξονική τομογραφία θώρακος η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, έδειξε φυσιολογική εξέλιξη της λοίμωξης των πνευμόνων και ότι οι αιματολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη χθεσινή βελτίωση.

Παράλληλα, όπως τονίζεται «ο πάπας συνεχίζει τη θεραπεία με οξυγόνο υψηλής ροής και δεν παρουσίασε ούτε σήμερα αναπνευστικές κρίσεις άσθματος».

Παρά την ελαφρά αυτή βελτίωση, οι γιατροί συνεχίζουν να μην αποφαίνονται σχετικά με την εξέλιξη της όλης κατάστασης. Και σήμερα το πρωί, τέλος, ο Φραγκίσκος κοινώνησε, ενώ το απόγευμα ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν την Καθολική Εκκλησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Τύπου, αν η κατάσταση του Φραγκίσκου συνεχίσει να βελτιώνεται και τις επόμενες ημέρες, στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας οι θεράποντες γιατροί μπορεί να διαπιστώσουν ότι ο ποντίφικας δε θα διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

