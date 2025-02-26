H Επίτροπος Λαμπίμπ πραγματοποιεί διάλογο με τη νεολαία

Η Ατζά Λαμπίμπ, Ευρωπαία Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, συναντά σήμερα 23 νέες και νέους στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του διαλόγου για τη νεολαία με τίτλο «Η ετοιμότητα ξεκινά με τη νεολαία».

Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, τα άτομα που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με την Επίτροπο Λαμπίμπ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους, την ετοιμότητα απέναντι σε καταστροφές, και την υγεία, από τη σκοπιά της νεολαίας.

Οι συζητήσεις αυτές θα συμβάλουν στη διαμόρφωση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διασφαλίζοντας ότι η φωνή των νέων ακούγεται και λαμβάνεται υπόψη.

Η Επίτροπος Ατζά Λαμπίμπ δήλωσε σχετικά: «Κάθε νέος και νέα έχει μέσα του/της έναν ήρωα ή μια ηρωίδα. Ας τον/την απελευθερώσουμε! Ο διάλογος αυτός έχει ως στόχο να αξιοποιήσει αυτή την ενέργεια στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής μας ετοιμότητας. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να έχουν λόγο. Συχνά είναι αυτοί που παρεμβαίνουν πρώτοι σε περιπτώσεις κρίσεων, από την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και των πλημμυρών έως την παροχή βοήθειας στις κοινότητές τους, ώστε να προετοιμαστούν για απρόβλεπτα γεγονότα. Είμαι εδώ για να ακούσω, να ανταλλάξω απόψεις και να μεριμνήσω για τη συμμετοχή των νέων σε όλα αυτά τα στάδια: την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντίδραση και την αποκατάσταση.»

Οι διάλογοι με τη νεολαία αποτελούν μέρος της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενσωματώσει τη φωνή των νέων στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, όπως ορίζεται στις πολιτικές κατευθύνσεις για την περίοδο 2024-2029.

Kατερίνα Πλατή

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.