Σε χαμηλό τριών μηνών έφτασαν οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ, σημειώνοντας σημαντική μείωση στην αρχή του έτους, γεγονός που αντανακλά την ύπαρξη μη προσιτών τιμών καθώς και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα.

Οι αγορές νέων μονοκατοικιών μειώθηκαν κατά 10,5% τον περασμένο μήνα σε 657.000 ετησίως, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που εκδόθηκαν την Τετάρτη. Πρόκειται για έναν αριθμό που απέχει κατά πολύ από τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν ότι ο ετήσιος ρυθμός αγορών θα φτάσει 680.000.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά σχεδόν 15% στον Νότο, μία περιοχή στην οποία συναντάται έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Στον Νότο αρκετές περιοχές σημείωσαν ρεκόρ χιονόπτωσης τον Ιανουάριο. Οι πωλήσεις στα Μεσοδυτικά και Βορειοανατολικά μειώθηκαν, επίσης, απότομα, ενώ η δραστηριότητα στη Δύση αυξήθηκε.

Ο ρυθμός αγοράς κατοικίας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα λόγω των αυξημένων τιμών και του κόστους δανεισμού. Μάλιστα, οι οικοδόμοι που αρχικά ήταν αισιόδοξοι για λιγότερες ρυθμίσεις υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ συμβιβάζονται τώρα με την πραγματικότητα του υψηλότερου κόστους λόγω των σχεδιαζόμενων δασμών.

«Πολλά νέα σπίτια βρίσκονται στην αγορά, αλλά οι υψηλές τιμές και τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, μαζί με έναν ψυχρό Ιανουάριο, μείωσαν τις πωλήσεις», δήλωσε ο Robert Frick, εταιρικός οικονομολόγος της Navy Federal Credit Union, σε ένα σημείωμα. «Τα χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων θα ξεπαγώσουν τις πωλήσεις, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα έρθουν εγκαίρως για την εαρινή σεζόν των πωλήσεων».

Η προσφορά στην αγορά νέων κατοικιών συνεχίζει να αυξάνεται και με τη δραστηριότητα πωλήσεων να είναι γενικά χλιαρή, οι κατασκευαστές είναι πιθανό να μετριάσουν τις κατασκευές τους επόμενους μήνες. Η PulteGroup Inc. και η Toll Brothers Inc. επεσήμαναν ότι έχουν περισσότερα σπίτια σε απόθεμα από ό,τι συνήθως - σπίτια που χτίζονται χωρίς δεσμευμένο αγοραστή - επομένως θα αποσύρουν αυτά τα έργα τους επόμενους μήνες.

Ο αριθμός των νέων διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών αυξήθηκε σε 495.000 τον περασμένο μήνα. Πρόκειται για τον υψηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2007. Παρόλα αυτά, οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται - η μέση τιμή πώλησης αυξήθηκε 3,7% συγκριτικά με πέρυσι στα $446.300 τον Ιανουάριο, το υψηλότερο για εκείνον τον μήνα που έχει καταγραφεί.

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο 6,88%, το χαμηλότερο ποσοστό για φέτος. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από το ποσοστό από τα τέλη του 2021, διατηρώντας τις αιτήσεις για αγορά κατοικίας κοντά στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με στοιχεία της Mortgage Bankers Association.

Εντούτοις, τα δεδομένα είναι ασταθή. Η κυβερνητική έκθεση έδειξε ότι η αλλαγή στις πωλήσεις νέων κατοικιών κυμάνθηκε από πτώση 30,4% έως κέρδος 9,4%.

Η Εθνική Ένωση Μεσιτών θα δώσει μια ενημέρωση για την υπάρχουσα αγορά ακινήτων την Πέμπτη, όταν θα δημοσιεύσει την έκθεσή της για τις εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών για τον Ιανουάριο. Σε αυτά τα στοιχεία προσμετρώνται και οι υπογραφές συμβολαίων και, ως εκ τούτου, τείνουν να αποτελούν κορυφαίο δείκτη για τις πωλήσεις κατοικιών που ανήκουν στο παρελθόν, καθώς τα σπίτια συνήθως υποβάλλονται σε σύμβαση έναν ή δύο μήνες πριν πουληθούν.



