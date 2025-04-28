Τραμπ: Ειδικός «διάβασε» τα χείλη του και αποκαλύπτει τι είπε στον Μακρόν

Μια ειδικός «διάβασε» τα χείλη του Ντόναλντ Τραμπ στο Βατικανό για λογαριασμό της The Sun, και ουσιαστικά κάνει λόγο για επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ στον Γάλλο ομόλογό του, καθώς του ζήτησε, ή μάλλον απαίτησε, να φύγει.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μόλις είχε αγκαλιάσει Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου κατά τη διάρκεια της κηδείας του Πάπα, όταν ο Τραμπ τον τράβηξε στο πλάι και τον προειδοποίησε να μην εμπλακεί στη συζήτηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Αυτό συνέβη λίγα λεπτά πριν ο Τραμπ εκμεταλλευτεί την ιστορική στιγμή για να καθίσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μερικές εβδομάδες αφότου οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν στο Οβάλ Γραφείο.

Οι φωτογράφοι κατάφεραν να απαθανατίσουν την έντονη συνάντηση στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου καθώς τοποθετήθηκαν δύο καρέκλες για να καθίσουν πρόσωπο με πρόσωπο και να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Κιρ Στάρμερ ήταν κοντά καθώς ξεκίνησε η συνάντησή τους. Αφότου ο Μακρόν αγκάλιασε τον Ζελένσκι, ο Τραμπ τράβηξε τον Γάλλο ηγέτη στο πλάι. Η ειδικός στο διάβασμα των χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνέχεια άπλωσε το χέρι του και στους δύο και τους τράβηξε πιο κοντά.

Εξήγησε: «λέει στον Μακρόν ''δεν έχεις δίκιο εδώ, χρειάζομαι να μου κάνεις μια χάρη, δεν πρέπει να είσαι εδώ'''. Ο Ζελένσκι γνέφει καταφατικά, και ο εφημέριος που βρίσκεται μπροστά στην κάμερα γυρίζει το κεφάλι του, φαινομενικά ανήσυχος για όσα ακούστηκαν μεταξύ τους», δήλωσε στην εφημερίδα The Sun.

Η πρόσθετη ανάλυση της Χίκλινγκ στο βίντεο της συνάντησης περιέγραψε λεπτομερώς ότι ο Ζελένσκι είπε: «Θα ήθελα να το κάνεις αυτό, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο». Ο Τραμπ απάντησε: «Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στρατηγική. Έχεις διαβεβαίωση».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την κηδεία, ο Ζελένσκι είπε ότι οι δυο τους συζήτησαν διάφορα ζητήματα που θα προστατεύσουν τις «ζωές του λαού μας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι επιδιώκει «πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία. Αξιόπιστη και διαρκή ειρήνη που θα αποτρέψει το ξέσπασμα ενός ακόμη πολέμου».

«(Ήταν) πολύ συμβολική συνάντηση που έχει τη δυνατότητα να γίνει ιστορική, αν επιτύχουμε κοινά αποτελέσματα» πρόσθεσε.



