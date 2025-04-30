Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που συγκλόνισε κατοικημένη περιοχή στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας. Από την έκρηξη δημιουργήθηκαν σύννεφα καπνού και έσπασαν τζάμια στα γειτονικά κτίρια, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 1:17 μ.μ στην πόλη Ταϊγιουάν της επαρχίας Σανσί, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV χωρίς να αναφέρει τα αίτια του περιστατικού.

Βίντεο από την έκρηξη που κυκλοφορούν στα social media δείχνει πολλά οχήματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες έξω από ένα κτίριο και πυκνό καπνό να βγαίνει από αυτοκίνητα και από τα παράθυρα κάποιων κατοικιών.

An #explosion rocked a residential community in #China's #Taiyuan this afternoon. Thick smoke was seen billowing from the site, with windows shattered in nearby buildings. Casualty details are still unknown. pic.twitter.com/8qB6ahGRA9 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 30, 2025

Συνολικά 210 πυροσβέστες και 43 πυροσβεστικά οχήματα αναπτύχθηκαν στο σημείο της έκρηξης, μετέδωσε το CCTV.

Το κινεζικό υπουργείο διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών έστειλε μια ομάδα για να συντονίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης και διέταξε τις έρευνες από όροφο σε όροφο για να διακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων μέσα στο κτίριο.

BREAKING NEWS: EXPLOSION STRIKES RESIDENTIAL ZONE IN SHANXI, CHINA



An explosion has shaken a residential area in Shanxi Province, China, sending thick smoke into the air and shattering windows in nearby buildings. No words on casualties. Source: CCTV / Reuters pic.twitter.com/qLbHzNYeJU — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 30, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε μια μόλις ημέρα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στην επαρχία Λιαονίνγκ της βορειοανατολικής Κίνας (κεντρική φωτογραφία), από την οποία έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

Οι αρχές της Λιαονίνγκ ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, αλλά έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εμπρησμού ή έκρηξης φυσικού αερίου, μετέδωσε το CCTV.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι τα θύματα που εγκλωβίστηκαν μέσα στο εστιατόριο πιθανόν πέθαναν από ασφυξία αφού εισέπνευσαν μεγάλη ποσότητα τοξικού αερίου καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στα εύφλεκτα υλικά της διακόσμησης, σύμφωνα με το CCTV.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε το περιστατικό "βαθιά απογοητευτικό δίδαγμα" και έκανε έκκληση προς τους τοπικούς αξιωματούχους να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν ανάλογα σοβαρά δυστυχήματα.

Τα τελευταία περιστατικά ακολουθούν μια σειρά αντίστοιχων δυστυχημάτων ανά την Κίνα τα τελευταία χρόνια. Νωρίτερα μέσα στον Απρίλιο, 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρους οίκου ευγηρίας στην επαρχία Χεμπέι της βόρειας Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.