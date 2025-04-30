Εκατόν τριάντα τρεις καρδινάλιοι κάτω των 80 ετών θα συμμετέχουν στο Κονκλάβιο που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στις 7 Μαΐου για την εκλογή του επόμενου πάπα, χωρίς κανένα ξεκάθαρο φαβορί στον ορίζοντα.

Οι 133 καρδινάλιοι - οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι - αποτελούν αριθμό ρεκόρ, σε ό,τι αφορά την διαδικασία εκλογής ποντίφικα.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα από τη σύνοδο των καρδιναλίων που συνεδρίασε στο Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος είχε δώσει ειδική άδεια για να μπορέσει να ξεπεραστεί ο αριθμός των 120 καρδιναλίων που, βάσει του Αποστολικού Συντάγματος, έχουν δικαίωμα εκλογής του εκάστοτε ποντίφικα.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλέον και τυπικά το «ελεύθερο», για να μπορέσει να αρχίσει το κονκλάβιο την Τετάρτη 7 Μαΐου στις 4:30 το απόγευμα, με την συμμετοχή των 133 καρδιναλίων.

Αισιοδοξία για «λευκό καπνό» σύντομα

Πολλοί καρδινάλιοι δεν γνωρίζονται καν προσωπικά, διότι δεν έχουν ξαναπάρει μέρος σε κονκλάβιο και προέρχονται απο διαφορετικές ηπείρους.

Ο Φραγκίσκος έθεσε ως προτεραιότητα τον διορισμό καρδιναλίων και από άλλα μέρη, όπως η Μιανμάρ, η Αϊτή και η Ρουάντα.

«Δεν γνωριζόμαστε», είπε ο Arborelius, ένας από τους περίπου καρδιναλίους κάτω των 80 ετών που είναι στο Κονκλάβιο.

Σύμφωνα με όσα διαρρέουν όμως από τις συναντήσεις των υψηλόβαθμων καθολικών κληρικών, υπάρχει σχετική αισιοδοξία ότι, για να επιλεγεί ο διάδοχος του Φραγκίσκου, δεν θα απαιτηθεί μεγάλος αριθμός ψηφοφοριών.

Τα δύο προηγούμενα Κονκλάβια, το 2005 και το 2013, διήρκεσαν μόλις δύο ημέρες. Ωστόσο, ο Σουηδός καρδινάλιος Anders Arborelius δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει ότι αυτό το Kονκλάβιο μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, καθώς πολλοί από τους καρδινάλιους που διορίστηκαν από τον Πάπα Φραγκίσκο δεν έχουν συναντηθεί ποτέ πριν.

Πηγή: skai.gr

