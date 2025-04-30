Τραμπ: Εξετάζει το ενδεχόμενο «ανάκλησης» ορισμένων περικοπών του Μασκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «ανάκλησης» ορισμένων περικοπών που έγιναν στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας του τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) με επικεφαλής τον Ίλον Μασκ.

«Υπήρξαν κάποια πράγματα που, όταν άκουσα γι' αυτά, τα ανακάλεσα... Υπάρχουν πράγματα που σκέφτομαι να ανακαλέσω αυτή τη στιγμή, αλλά συνολικά, έχουμε εξοικονομήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ABC News όταν ρωτήθηκε αν το DOGE του Μασκ πήγε «πολύ μακριά, πολύ γρήγορα, πολύ απερίσκεπτα» με τις περικοπές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα του DOGE, επικαλούμενος σημαντικές εξοικονομήσεις.

«Κοιτάξτε, εξοικονομήσαμε 150 δισεκατομμύρια δολάρια - δισεκατομμύρια», είπε εμφατικά. «Αυτά είναι πολλά χρήματα. Υπάρχουν επίσης πολλά πράγματα που βρίσκονται υπό εξέταση αυτή τη στιγμή, κάτι που θα αυξήσει αυτό το ποσό κατά πολύ. Αυτό είναι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό».

«Βρήκαμε επίσης τεράστια σπατάλη, απάτη και κατάχρηση», υποστήριξε ο Τραμπ. «Όπως γνωρίζετε, ανακαλύψαμε πολλές απάτες. Υπήρχε πολύ απάτη — συνέβαιναν δόλια πράγματα και τα τερματίσαμε».

Το DOGE του Μασκ δέχθηκε πολλές επικρίσεις για περικοπές, συχνά παράτυπες, χωρίς αξιολόγηση και παρεμβάσεις στην ομοσπονδιακή διοίκηση χωρίς εξουσιοδότηση.

