Περιπλέκεται το παρασκήνιο γύρω από την ακύρωση του ταξιδιού στις ΗΠΑ του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, καθώς νέες λεπτομέρειες αποκαλύπτουν μία ακόμη κόντρα ανάμεσα στον ίδιο και τον πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Γκάλαντ αναφέρει ότι το ταξίδι του είχε εγκριθεί μετά από συνεννόηση με τον Νετανιάχου, με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να διαψεύδει.

Σημειώνεται ότι αφού ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ακύρωσε την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του υπουργού Άμυνας έως ότου ο ίδιος μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, το γραφείο του Γκάλαντ σε ανακοίνωσή το αναφέρει ότι το ταξίδι του είχε εγκριθεί από τον Νετανιάχου πριν το αναβάλει.

«Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν κάλεσε τον υπουργό Άμυνας σε μια επαγγελματική επίσκεψη στις ΗΠΑ», λέει το γραφείο του Γκάλαντ, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να απαντήσει στην επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους την περασμένη εβδομάδα. «Ο υπουργός Άμυνας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό σχετικά με την πρόσκληση και οι δυο τους συμφώνησαν ότι ο υπουργός θα προετοιμαστεί να πετάξει το βράδυ της Τρίτης μετά τη διεξαγωγή των συναντήσεων ασφαλείας».

Μεταξύ άλλων, το γραφείο του Γκάλαντ αναφέρει ότι μετά από αίτημα του Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας «ανέβαλε το ταξίδι του χθες το βράδυ μέχρι να υπάρξει διπλωματική συνομιλία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

«Ο υπουργός Άμυνας είναι εκπρόσωπος του Ισραήλ και του πρωθυπουργού», τονίζει το γραφείο του Γκάλαντ, «και κάθε επίσημο ταξίδι πραγματοποιείται μόνο μετά από επίσημη έγκριση».



Πηγή: skai.gr

