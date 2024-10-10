Τυφώνας Milton: Live εικόνα από τη Φλόριντα - Η πορεία του φαινομένου

Ο κυκλώνας Μίλτον πλήττει σήμερα τη δυτική ακτή της Φλόριντα με ισχυρές καταιγίδες καταστρέφοντας σπίτια και προκαλώντας διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς κινείται με ανατολική κατεύθυνση.
Ο Μίλτον άρχισε να πλήττει τη Φλόριντα περίπου στις 20:30 (τοπική ώρα) 03:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, με ταχύτητα ανέμων 195 χλμ / ώρα, κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).
Στις 23:00 (τοπική ώρα) 06:00 ώρα Ελλάδας η ταχύτητα των ανέμων είχε μειωθεί στα 165 χλμ / ώρα υποβιβάζοντας τον Μίλτον στην Κατηγορία 2, ενώ εξακολουθεί να θεωρείται ακραία επικίνδυνος.
Πριν από λίγο ο τυφώνας υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 1.
Το μάτι του κυκλώνα φτάνει στο Ορλάντο, στο κέντρο της Φλόριντα.
Δείτε live εικόνα:
Δείτε την πορεία που αναμένεται να διαγράψει το φαινόμενο, το οποίο θα «κόψει στη μέση» τη χερσόνησο της Φλόριντα, μέχρι να «σβήσει» στη θάλασσα του Ατλαντικού ωκεανού.
