IDF: Σκότωσαν μέλος της Χεζμπολάχ στη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι σκότωσε στη Συρία ένα μέλος της Χεζμπολάχ, με αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Κουνέιτρα, στα σύνορα με τα κατεχόμενα Υψώματα του Γκολάν.
«Νωρίτερα σήμερα (Τετάρτη) η πολεμική αεροπορία έπληξε και εξόντωσε τον Αντάμ Τζαχούτ (μέλος) του τρομοκρατικού πυρήνα της Χεζμπολάχ στη Συρία, στην περιοχή της Κουνέιτρα, ανέφερε η ανακοίνωση.
Σύμφωνα με τον στρατό, ο Τζαχούτ μετέφερε στη Χεζμπολάχ «πληροφορίες των πηγών του συριακού καθεστώτος» και «πληροφορίες που συγκέντρωνε για το συριακό μέτωπο, ώστε να οργανώνονται επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ στο Γκολάν».
