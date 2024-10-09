IDF: Σκότωσαν μέλος της Χεζμπολάχ στη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι σκότωσε στη Συρία ένα μέλος της Χεζμπολάχ, με αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Κουνέιτρα, στα σύνορα με τα κατεχόμενα Υψώματα του Γκολάν.

«Νωρίτερα σήμερα (Τετάρτη) η πολεμική αεροπορία έπληξε και εξόντωσε τον Αντάμ Τζαχούτ (μέλος) του τρομοκρατικού πυρήνα της Χεζμπολάχ στη Συρία, στην περιοχή της Κουνέιτρα, ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Τζαχούτ μετέφερε στη Χεζμπολάχ «πληροφορίες των πηγών του συριακού καθεστώτος» και «πληροφορίες που συγκέντρωνε για το συριακό μέτωπο, ώστε να οργανώνονται επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ στο Γκολάν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

