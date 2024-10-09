Με μια σκληρή δήλωση ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, προειδοποίησε το Ιράν για την επικείμενη επίθεση, λέγοντας «η επίθεσή μας στο Ιράν θα είναι θανατηφόρα, ακριβής και πάνω απ' όλα αιφνιδιαστική, δεν θα καταλάβουν τι τους συνέβη»

Παράλληλα, την ώρα που ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τα ισραηλινά αντίποινα κατά του Ιράν, το Αλ Αραμπίγια μεταδίδει ότι οι ιρακινές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν αρχίσει να εκκενώνουν τις θέσεις τους στη Βαγδάτη καθώς αναμένουν την ισραηλινή επίθεση.

Νωρίτερα, για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου μίλησαν την Τετάρτη είχαν τηλεφωνική συνομιλία για τα σχέδια του Ισραήλ σε ό,τι αφορά τα αντίποινα εναντίον του Ιράν.

η συνομιλία διήρκεσε πενήντα λεπτά και σύμφωνα με όσα διέρρευσαν τις προηγούμενες ώρες, ο Λευκός Οίκος δεν επιθυμεί ισραηλινό πλήγμα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: skai.gr

