Μπάιντεν σε Νετανιάχου: Nα μην έχουν αντίκτυπο σε αμάχους Λιβάνου οι επιθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε χθες Τετάρτη από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον άμαχο πληθυσμό του Λιβάνου, ιδίως της Βηρυτού, επαναλαμβάνοντας «το δικαίωμα του Ισραήλ να προστατεύει τους πολίτες του από τη Χεζμπολάχ», σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

Σε ό,τι αφορά τη Λωρίδα της Γάζας, Μπάιντεν και Νετανιάχου συζήτησαν «την επείγουσα ανάγκη αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Λευκός Οίκος δεν παρείχε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων σχετικά με τα αναμενόμενα αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο υπογραμμίζεται πως ο αμερικανός πρόεδρος και ο ισραηλινός πρωθυπουργός συμφώνησαν «να παραμείνουν σε στενή επαφή τις επόμενες ημέρες», τόσο απευθείας όσο και μέσω των συμβούλων Εθνικής Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

