Τι είναι οι βρετανικοί πύραυλοι Storm Shadow που εκτόξευσε για πρώτη φορά η Ουκρανία - Μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση έως και 250 χιλιόμετρα

Η Ουκρανία εκτόξευσε για πρώτη φορά βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow μεγάλου βεληνεκούς στο ρωσικό έδαφος, μετέδωσαν την Τετάρτη τα διεθνή πρακτορείο ειδήσεων, μετά τη χθεσινή επίθεση σε ρωσικό έδαφος για πρώτη φορά με τους αμερικανικούς πυραύλους ATACMS.

Όπως σημειώνει το BBC, οι Storm Shadow είναι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς - η μέγιστη απόσταση που μπορούν να φτάσουν είναι περίπου 250 χιλιόμετρα.

Ακόμη, εκτοξεύονται από ένα αεροσκάφος και στη συνέχεια πετούν με ταχύτητα κοντά στην ταχύτητα του ήχου, κοντά στο έδαφος, πριν πλήξουν τον στόχο και εκραγούν.

Οι πύραυλοι Storm Shadow θεωρούνται ιδανικά όπλα για πλήγματα σε σκληρά προστατευόμενα καταφύγια και αποθήκες πυρομαχικών, όπως αυτές που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Αλλά κάθε πύραυλος κοστίζει σχεδόν 1 εκατ. δολάρια, οπότε συνήθως χρησιμοποιούνται πολύ προσεκτικά και έπειτα καταιγισμό επιθέσεων με πολύ φθηνότερα drones, που στέλνονται πρώτα για να προκαλέσουν σύγχυση και να εξαντλήσουν την αεράμυνα του εχθρού, όπως ακριβώς κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν ήδη στείλει πυραύλους Storm Shadow στην Ουκρανία.

Τα πλήγματα με τη χρήση πυραύλων Storm Shadow εγκρίθηκαν ως απάντηση για το γεγονός ότι η Ρωσία ανέπτυξε βορειοκορεατικά στρατεύματα στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, μια κίνηση της Μόσχας που η βρετανική κυβέρνηση θεώρησε ως κλιμάκωση της σύγκρουσης, σύμφωνα με την πηγή του Bloomberg.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, κάτοικοι του χωριού Μαρίνο, στο Κουρσκ, βρήκαν την Τετάρτη θραύσματα από πύραυλο Storm Shadow. Η χρήση των πυραύλων Storm Shadow έρχεται μετά την έναρξη της ρωσικής αντεπίθεσης στο Κουρσκ, στο οποίο εισέβαλαν ουκρανικά στρατεύματα τον Αύγουστο.

Η Daily Telegraph μετέδωσε από τη μεριά της επίσης το απόγευμα της Τετάρτης πως υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά βρετανικό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow κατά στόχου εντός της ρωσικής επικράτειας. Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ, οι οποίες φαίνεται να απεικονίζουν θραύσματα από έναν Storm Shadow τα οποία επιδεικνύουν κάτοικοι του χωριού Μαρίνο, στη ρωσική επαρχία Κουρσκ. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις αυτές, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε κάποια στιγμή σήμερα το απόγευμα.

Συντρίμμια του Storm Shadow βρέθηκαν στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας και δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από το Γέισκ, ένα λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας στη νότια περιοχή Κρασνοντάρ, σύμφωνα με το κανάλι Rybar του Telegram, το οποίο έχει διασυνδέσεις με τον στρατό και περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια συνδρομητές. Οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν εφικτό όμως να επαληθευτούν ανεξάρτητα τονίζει το Bloomberg.

Η Daily Mail από τη μεριά της ανέφερε ότι ρωσικά κανάλια έκαναν λόγο λόγο για εκτόξευση 12 πυραύλων Storm Shadow από την Ουκρανία κατά ρωσικών εδαφών.

Μπορούν να κάνουν τη διαφορά;

Σε ένα βαθμό ενδέχεται και να μπορούν να κάνουν διαφορά, αλλά ίσως να είναι αργά, σύμφωνα με τον Frank Gardner, αναλυτή του BBC.

Το Κίεβο έχει ζητήσει να χρησιμοποιήσει δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εντός της Ρωσίας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, που η Μόσχα έχει ήδη λάβει προφυλάξεις για το ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών.

Η Ρωσία έχει μετακινήσει βομβαρδιστικά, πυραύλους και ορισμένες από τις υποδομές που τα συντηρούν πιο πίσω, μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία και πέρα από την εμβέλεια των πυραύλων Storm Shadow.

Οι πιο άμεσοι και σημαντικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση ρωσικών και βορειοκορεατικών στρατευμάτων και εξοπλισμού που προορίζονται για την ανάκτηση των εδαφών που κατέχει η Ουκρανία στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Αλλά ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο BBC ότι υπάρχει σκεπτικισμός στον Λευκό Οίκο και στο Πεντάγωνο σχετικά με το πόση διαφορά θα είχε η εκτόξευση πυραύλων Storm Shadow βαθιά στη Ρωσία στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

