Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ διακόψουν τη βοήθεια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News αργά την Τρίτη ότι η Ουκρανία θα έχανε τον πόλεμο εάν η Ουάσιγκτον, ο κύριος στρατιωτικός υποστηρικτής της, αποσύρει τη χρηματοδότηση.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Ουκρανός ηγέτης είπε ότι θα ήταν «πολύ επικίνδυνο αν χάσουμε την ενότητα στην Ευρώπη και αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η ενότητα μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε εκστρατεία με την υπόσχεσή του να τερματίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους και αντ' αυτού να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των φορολογουμένων για να βελτιώσει τη ζωή των Αμερικανών. Ανέφερε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας εντός 24 ωρών, χωρίς να αναφέρει πώς.

«Αν κόψουν (τη βοήθεια), νομίζω ότι θα χάσουμε», τόνισε ο Ζελένσκι στο Fox News.

«Φυσικά ούτως ή άλλως θα μείνουμε, θα παλέψουμε, έχουμε την δική μας παραγωγή αλλά δεν αρκεί για να επιβιώσουμε».

Ερωτηθείς εάν ο Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει τον Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο, ο Ζελένσκι απάντησε: «Δεν θα είναι απλό, αλλά ναι, μπορεί γιατί είναι ισχυρότερος από τον Πούτιν.

«Ο Πούτιν είναι πιο αδύναμος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει τη δύναμη, την εξουσία και τα όπλα και μπορεί να μειώσει την τιμή των ενεργειακών πόρων».

Σημειώνεται ότι αρκετοί Ρεπουμπλικανοί θέλουν να σταματήσει η χρηματοδότηση των φορολογουμένων των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Την Τρίτη, η Ουκρανία εκτόξευσε για πρώτη φορά πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς που προμήθευσαν οι ΗΠΑ σε ρωσικό έδαφος, μια ημέρα αφότου οι ΗΠΑ έδωσαν το «πράσινο φως» για τη χρήση τους.

Πηγή: skai.gr

