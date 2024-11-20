Η προσφορά του Πούτιν για συνομιλίες με τον Τραμπ είναι απίθανο να φέρει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία ανέφερε ότι είναι έτοιμη να συζητήσει για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η σύγκρουση εντείνεται με τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιδιώκουν να ενισχύσουν τα διαπραγματευτικά τους χαρτιά πριν από τις όποιες συνομιλίες, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg σε ανάλυσή του.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ συνάντησαν τον άμεσο σκεπτικισμό δυτικών αξιωματούχων, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ξεπέρασε την 1.000ή ημέρα της, με τις δυνάμεις της Μόσχας να σημειώνουν νέα κέρδη στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «περισσότερες από μία φορές, ή ακριβέστερα, επανειλημμένα, δηλώσει ότι είναι έτοιμος για επαφές και διαπραγματεύσεις», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με την ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Οι δηλώσεις του Πεσκόφ ήταν απάντηση σε δημοσίευμα του Reuters ότι η Μόσχα ενδέχεται να είναι ανοικτή σε διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός περίπου κατά μήκος των σημερινών γραμμών μάχης. Το δημοσίευμα επικαλούνταν πέντε αγνώστων στοιχείων, νυν και πρώην Ρώσους αξιωματούχους.

Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τους βομβαρδισμούς τους κατά της Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες, ενώ ο Πούτιν ενέκρινε χθες το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα, το οποίο διευρύνει τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν μια πιθανή πυρηνική απάντηση. Οι ΗΠΑ και πολλά ευρωπαϊκά κράτη έκλεισαν την Τετάρτη τις πρεσβείες τους στο Κίεβο εν αναμονή μιας δυνητικά σημαντικής αεροπορικής επίθεσης, καθώς ανακοινώθηκε συναγερμός για πυραύλους σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας. Εν τέλει το Κίεβο ανέφερε όμως ότι η Ρωσία οργάνωσε «μια μαζική πληροφοριακή-ψυχολογική επίθεση» κατά της Ουκρανίας διαδίδοντας μια ψεύτικη προειδοποίηση, δήθεν από τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, για επικείμενη μαζική αεροπορική επίθεση.

«Ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος για σοβαρές συνομιλίες ή παραχωρήσεις»

Αρκετοί αξιωματούχοι από χώρες του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι η εκτίμησή τους παραμένει ότι ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος για σοβαρές συνομιλίες ή παραχωρήσεις. Ο στόχος της Ρωσίας παραμένει η επέκταση των κερδών της στο ουκρανικό έδαφος και στην εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Κουρσκ, όπου κατέχουν έδαφος μετά από εισβολή νωρίτερα φέτος, πριν από οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία, δήλωσαν στο Bloomberg δύο άτομα που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο.

«Ό,τι κι αν λέει ο Πούτιν, δεν θέλει την ειρήνη και δεν είναι έτοιμος να τη διαπραγματευτεί», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στους δημοσιογράφους καθ' οδόν προς τη σύνοδο κορυφής της G20 στη Βραζιλία. «Η πρόθεση του Πούτιν είναι να εντείνει τον πόλεμο, το βλέπουμε αυτό εδώ και εβδομάδες».

Οι τέσσερις περιοχές που έχει προσαρτήσει η Ρωσία

Το Reuters ανέφερε νωρίτερα ότι ο Πούτιν ενδέχεται να συμφωνήσει να συζητήσει τον διαχωρισμό τεσσάρων περιοχών στην Ουκρανία - του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας - τις οποίες η Ρωσία κήρυξε παράνομα προσαρτημένες το 2022, αλλά δεν ελέγχει πλήρως. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι αποτελούν «για πάντα» μέρος της Ρωσίας, αν και μόνο το 77% περίπου των τεσσάρων περιοχών βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κρεμλίνου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Η Ρωσία μπορεί επίσης να είναι έτοιμη να αποσύρει τις δυνάμεις της από μικρά εδάφη που κατέχει στις περιοχές Χάρκοβο και Μικολάϊφ, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

«Ο Πούτιν δεν έχει λάβει καμία τελική απόφαση» σχετικά με την προσέγγισή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε ο Σεργκέι Μαρκόφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου. «Θα προτιμούσε να μην πληρώσει το υψηλό τίμημα της συνέχισης της επίθεσης, αλλά είναι ακόμη λιγότερο πρόθυμος να πληρώσει ένα τόσο υψηλό τίμημα για μια ειρηνευτική συμφωνία που δεν είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας».

Με τον Τραμπ να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε δύο μήνες, και οι δύο πλευρές προσπαθούν να θέσουν τις παραμέτρους για μια δύσκολη διαπραγμάτευση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα του δεν θα κάνει καμία παραχώρηση σε θέματα κυριαρχίας ή εδαφών. Η πρόταση ειρήνης του Ζελένσκι βασίζεται στην απόκτηση μιας σαφούς πορείας προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ και εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία μέχρι την ένταξή της.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο γρήγορα, χωρίς να πει λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο εγείρει επίσης την προοπτική μιας απότομης περικοπής της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Θα μπορούσε επίσης να απειλήσει να ενισχύσει την υποστήριξη προς το Κίεβο για να προσπαθήσει να πιέσει τη Ρωσία σε μια συμφωνία. Αξιωματούχοι στο Κίεβο και τη Μόσχα αξιολογούν τις πιθανές αλλαγές που έρχονται στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει προηγουμένως ότι παραμένει ανοιχτός σε συνομιλίες, αλλά οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να λαμβάνει στα υπόψη της τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας και τις «πραγματικότητες» στα μέτωπα. Τον Ιούνιο, απαίτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί πλήρως από τις τέσσερις περιοχές που η Ρωσία έχει μονομερώς διεκδικήσει ως δικές της και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της στο ΝΑΤΟ πριν τεθεί σε ισχύ μια εκεχειρία.

Θέση ισχύος

Ο Πούτιν εξακολουθεί να επιμένει στην εγκατάλειψη των φιλοδοξιών της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην απαγόρευση της παρουσίας των στρατευμάτων της συμμαχίας σε ουκρανικό έδαφος, αλλά είναι έτοιμος να συζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας για το γειτονικό κράτος, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters.

Η απόφαση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους ATACMS εντός της Ρωσίας θα μπορούσε να περιπλέξει και να καθυστερήσει οποιαδήποτε διευθέτηση, ανέφεραν δύο από τις πηγές του Reuters. Σημειώνεται επίσης ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε χθες την πρώτη της επίθεση με πυραύλους ATACMS στη Ρωσία, πλήττοντας ένα οπλοστάσιο στην περιφέρεια Μπριανσκ.

Παρόλα αυτά, η άδεια των ΗΠΑ για τη χρήση των πυραύλων επιτρέπει στην Ουκρανία να συνομιλεί με τη Ρωσία από θέση ισχύος, δήλωσε την Τετάρτη στην τηλεόραση του Bloomberg ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Vsevolod Chentsov.

Η αλλαγή στη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης οφείλεται εν μέρει στην απόφαση της Βόρειας Κορέας να στείλει περισσότερα από 10.000 στρατεύματα στο Κουρσκ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συμμαχίας με τη Μόσχα.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, προκαλώντας τις χειρότερες εχθροπραξίες στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και την πιο επικίνδυνη αντιπαράθεση με τη Δύση εδώ και δεκαετίες. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν διοχετεύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά το Κίεβο χάνει σταθερά εδάφη στα ανατολικά τους τελευταίους μήνες.

Την Τρίτη, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο διευρύνονται οι προϋποθέσεις για τη χρήση πυρηνικών όπλων, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία να πραγματοποιήσει βαθιά πλήγματα με πυραύλους αμερικανικής προέλευσης. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα, η Ρωσία θα εξέταζε το ενδεχόμενο πυρηνικού πλήγματος εάν η ίδια ή η σύμμαχός της Λευκορωσία βρίσκονταν αντιμέτωπες με επίθεση «με τη χρήση συμβατικών όπλων που θα αποτελούσαν κρίσιμη απειλή για την κυριαρχία τους και (ή) την εδαφική τους ακεραιότητα», αναφέρει το νέο δόγμα. «Η επίθεση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και (ή) των συμμάχων της εκ μέρους οποιουδήποτε μη πυρηνικού κράτους με τη συμμετοχή ή την υποστήριξη ενός πυρηνικού κράτους θεωρείται ως κοινή επίθεση», αναφέρει χαρακτηριστικά το επικαιροποιημένο δόγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος. «Η επίθεση οποιουδήποτε κράτους από έναν στρατιωτικό συνασπισμό κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και (ή) των συμμάχων της θεωρείται ως επίθεση από τον συνασπισμό στο σύνολό του», τονίζεται στο σχετικό έγγραφο που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ ελέγχουν μαζί το 88% των πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο ενώ ο Πούτιν είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Πηγή: skai.gr

