Ο Μιχάλης Κουινέλης και η Ελίνα Παπίλα μπαίνουν αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 22.50, «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ με την πιο χαλαρή διάθεση.

Δείτε το trailer:

O Μιχάλης Κουινέλης κάθεται απέναντι στον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον βάζει στη… θέση του με το πιο ζεστό του χαμόγελο! Ο 10 φορές πλατινένιος καλλιτέχνης μιλάει για την πορεία του στο χώρο της μουσικής και το ξεκίνημά του σε μία εποχή που η hip hop δεν ήταν το δημοφιλέστερο είδος. Ο πρώτος άνθρωπος που ακούει τα τραγούδια του είναι η Ήβη Αδάμου, πόσο αυστηρή κριτής είναι; Ποια είναι η διαδρομή που ακολουθεί ένα τραγούδι από τη στιγμή που γράφεται μέχρι τη στιγμή που το ακούμε; «Κάθε τι θέλει την προσπάθειά του» λέει ο Μιχάλης αναφερόμενος και στις προσωπικές σχέσεις.

Το όνομά της έχει συζητηθεί αρκετά και η Ελίνα Παπίλα έρχεται για να δώσει τη δική της απάντηση. Η φετινή της συνεργασία, τα μελλοντικά σχέδιά της και οι συζητήσεις που έχει κάνει. Πώς ήταν η συνεργασία της στην έκτακτη εκπομπή με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα; Τι την οδήγησε στην απόφαση να επιλέξει τον τίτλο «Unblock» για το δικό της podcast; Η παρουσιάστρια μιλάει για όλα και στο τέλος παίζει το παιχνίδι που έχει ετοιμάσει ο Φάνης για εκείνη. Ποια θα ήταν τα ιδανικότερα τηλεοπτικά δίδυμα κατά την γνώμη της;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Πηγή: skai.gr

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