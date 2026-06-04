Ομπράντοβιτς: Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, ας τελειώσουν τα πρωταθλήματα πρώτα

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς που βλέπει τ’ όνομά του να φιγουράρει συνεχώς στη φημολογία για τους…. Διαθέσιμους πάγκους των ευρωπαϊκών συλλόγων και φυσικά έχει εμπλακεί και σε φήμες για τον Παναθηναϊκό, μίλησε στο Gigantes από τη Ρώμη, όπου δίνει το «παρών» σε προπονητικό συνέδριο.

«Υπάρχουν φήμες, αλλά δεν θα πάρω την τελική μου απόφαση πριν από το τέλος αυτού του μήνα. Δεν είμαι ενημερωμένος για όσα λέγονται και γράφονται. Δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμα. Ας περιμένουμε να τελειώσουν τα πρωταθλήματα» είπε ο «Ζοτς», που ρωτήθηκε κυρίως για την Μπαρτσελόνα και απάντησε:

«Δεν μου έχει μιλήσει κανείς από εκεί. Δεν μπορώ να σχολιάζω πράγματα για τα οποία δεν έχω καμία ενημέρωση. Δεν με αφορούν οι φήμες.

Δεν έχω πει καν αν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική. Πρέπει να σκεφτώ καλά τα πράγματα και να πάρω μια απόφαση» ήταν τα λόγια του.

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