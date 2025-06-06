Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες, Πέμπτη, την πολυαναμενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, εν μέσω έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως.

Πολλά θέματα διαταράσσουν τις σχέσεις ΗΠΑ- Κίνας, κυρίως ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, τις φοιτητικές βίζες, τη μάχη κατά της διακίνησης της φαιντανύλης, τις σχέσεις με την Ταϊβάν, ενώ έντονη είναι και η αντιπαλότητά τους σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες αιχμής.

Στη διάρκεια της συνομιλίας τους, που διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ο Σι ζήτησε από τον Τραμπ να ακυρώσει σειρά εμπορικών μέτρων (δασμών) που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και τον προειδοποίησε να μην κάνει βήματα υπέρ της Ταϊβάν.

«Για να διορθωθεί η πορεία του μεγάλου πλοίου των σινοαμερικανικών σχέσεων, είναι καθήκον μας να το κατευθύνουμε σταθερά και να χαράξουμε μια σαφή πορεία, απορρίπτοντας παράλληλα αποφασιστικά οποιαδήποτε παρέμβαση ή ακόμη και οποιαδήποτε απόπειρα σαμποτάζ», είπε ο Σι στον Τραμπ. «Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο», τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε νέα ένταση με το Πεκίνο την προηγούμενη Παρασκευή, όταν κατηγόρησε τις κινεζικές αρχές ότι δεν σέβονται τους όρους της εμπορικής συμφωνίας που διαπραγματεύτηκαν οι δύο χώρες στη Γενεύη τον Μάιο. Η συμφωνία αυτή «απέδειξε ότι μόνο η οδός του διαλόγου και της συνεργασίας είναι η σωστή», τόνισε ο Σι κατά τη χθεσινή τους συνομιλία, απορρίπτοντας τις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Η Κίνα έχει εφαρμόσει τη συμφωνία με σοβαρότητα και αυστηρότητα. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί αντικειμενικά και ρεαλιστικά και να άρουν τα εχθρικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί κατά της Κίνας», σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο Τραμπ σχολίασε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνομιλία του με τον Σι οδήγησε «σε ένα πολύ θετικό συμπέρασμα», ενώ ανακοίνωσε νέες σινοαμερικανικές συνομιλίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στο TruthSocial ότι αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και τον εκπρόσωπο Εμπορίου Τζέιμσον Γκριρ, θα έχει σύντομα συνάντηση με Κινέζους αξιωματούχους, «σε τοποθεσία που ακόμη δεν έχει καθοριστεί».

Αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Είμαστε σε καλή κατάσταση με την Κίνα και την εμπορική συμφωνία».

Εξάλλου Σι και Τραμπ προσκάλεσαν ο ένας τον άλλον για επίσκεψη στη χώρα τους.

Το τηλεφώνημα των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε επίσης εν μέσω αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον για τις σπάνιες γαίες και απειλεί την εύθραυστη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Δεν είναι σαφές αν το θέμα επιλύθηκε στη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε προσωρινή συμφωνία στις 12 Μαΐου, διάρκειας 90 ημερών, για τη μερική άρση των τιμωρητικών δασμών που είχαν επιβληθεί εκατέρωθεν από τον Ιανουάριο μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Η συμφωνία δεν αφορούσε όμως τα άλλα ζητήματα που προκαλούν ένταση στις διμερείς σχέσεις – από το παράνομο εμπόριο φαιντανύλης και το ζήτημα της Ταϊβάν, μέχρι τις ανησυχίες των ΗΠΑ για το οικονομικό μοντέλο της Κίνας.

Η απόφαση του Πεκίνου τον Απρίλιο να αναστείλει τις εξαγωγές μιας σειράς κρίσιμων ορυκτών συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, επηρεάζοντας την αυτοκινητοβιομηχανία, τις τεχνολογικές και τις αμυντικές εταιρείες.

Για την Κίνα, τα σπάνια ορυκτά αποτελούν μοχλό πίεσης. Η απαγόρευση των εξαγωγών αυτών ενδέχεται να πλήξει την αμερικανική βιομηχανία και να ενισχύσει την εσωτερική πολιτική πίεση προς τον Τραμπ, εάν επιβραδυνθεί η οικονομική ανάπτυξη.

Η εκεχειρία των 90 ημερών κρίνεται εύθραυστη. Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει την Κίνα για παραβίαση της συμφωνίας και έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές λογισμικού για το σχεδιασμό μικροτσίπ. Το Πεκίνο απορρίπτει τους ισχυρισμούς και έχει απειλήσει με αντίποινα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

