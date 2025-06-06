Κύμα διαμαρτυριών για το «μπλοκάρισμα» Τραμπ στους υπηκόους 12 κρατών

Κύμα διαμαρτυριών ακολούθησε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει από την Δευτέρα την είσοδο στις ΗΠΑ των υπηκόων 12 χωρών, θυμίζοντας το «Muslim ban» της πρώτης του θητείας.

Η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία ασκεί εξαιρετικά περιοριστική, αντιμεταναστευτική πολιτική, δικαιολόγησε το μέτρο επικαλούμενη την απουσία αποτελεσματικών μέτρων για τον έλεγχο των ταξιδιωτών στις χώρες αυτές και την τάση υπηκόων τους να παραμένουν στην αμερικανική επικράτεια αφού εκπνεύσει η ισχύς των θεωρήσεων διαβατηρίου τους.

Η απαγόρευση αφορά τη Μιανμάρ, το Αφγανιστάν, το Τσαντ, τη ΛΔ Κονγκό, την Ισημερινή Γουινέα, την Ερυθραία, την Αϊτή, το Ιράν, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν και την Υεμένη, με βάση την απόφαση του Λευκού Οίκου.

Οι υπήκοοι άλλων επτά χωρών θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ αυστηρές κυρώσεις ως προς την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίων (Μπουρούντι, Κούβα, Λάος, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο, Τουρκμενιστάν, Βενεζουέλα).

Προβλέπονται πάντως εξαιρέσεις για κατόχους θεωρήσεων διαβατηρίων και πρόσωπα η μετάβαση των οποίων στις ΗΠΑ υπηρετεί «το εθνικό συμφέρον».

Οι συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 και των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες (2028) δε θα επηρεαστούν, έσπευσε να τονίσει η οργανωτική επιτροπή.

Παγκόσμιες αντιδράσεις

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ εξέφρασε τις «ανησυχίες του όσον αφορά το διεθνές δίκαιο» λόγω της «πολύ ευρείας και γενικής εμβέλειας» της απαγόρευσης.

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε το διάταγμα Τραμπ, που προκαλεί «διακρίσεις», είναι «ρατσιστικό» και «απόλυτα ανελέητο».

Η Αφρικανική Ένωση εξέφρασε «ανησυχία για τον δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο τέτοιων μέτρων», συμπεριλαμβανομένου αυτού «στις διπλωματικές σχέσεις» των χωρών που αφορούν.

Το Τσαντ ανακοίνωσε πως εν είδει αντιποίνων αναστέλλει τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων σε πολίτες των ΗΠΑ, καθώς έχει «αξιοπρέπεια» και «υπερηφάνεια», όπως τόνισε ο πρόεδρος Μααμάτ Ιντρίς Ντεμπί Ιτνό.

«Μην αφήνεστε να δηλητηριάζεστε» και να «στρέφεστε εναντίον της Βενεζουέλας», «σας δηλητηριάζουν καθημερινά με ψέματα», τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία στον πόλεμο με τους αντάρτες Χούθι, κάλεσε χθες την κυβέρνηση Τραμπ να αναθεωρήσει την απόφασή της.

Στη Μογκαντίσου, κάτοικοι της πρωτεύουσας της Σομαλίας είπαν χθες πως φοβούνται ότι θα απελαθούν συμπατριώτες τους από τις ΗΠΑ. Η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ «είναι ταπείνωση σε βάρος όλων μας ως Σομαλών», είπε ένας τους.

Ο Τζαμάλ Αμπντί, πρόεδρος του Εθνικού Ιρανοαμερικανικού Συμβουλίου, έκρινε ότι η απαγόρευση «δε θα ενισχύσει την ασφάλεια των Αμερικανών αλλά θα κάνει να υποφέρουν πολλοί Αμερικανούς, ανάμεσά τους μέλη της αμερικανοϊρανικής κοινότητας».

