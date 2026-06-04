Τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, σε φυλάκιση 2,5 ετών για υποκίνηση σε παράνομο στοιχηματισμό, λίγες ημέρες πριν ο τουρκικός σύλλογος πραγματοποιήσει γενική συνέλευση για την εκλογή του αντικαταστάτη του.

Η απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι ο Σαράν και ο αδελφός του, Κενάν Σαράν, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση δύο ετών και έξι μηνών για «υποκίνηση ατόμων σε συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό μέσω διαφήμισης ή διαφόρων άλλων μέσων».

Ο Σαντετίν Σαράν είχε αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραξία στην υπεράσπισή του στο δικαστήριο, σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Σαράν είχε κρατηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα από τις αρχές νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας για χρήση ναρκωτικών μεταξύ Τούρκων διασήμων, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του και ο σύλλογος ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση στις 6-7 Ιουνίου.

Οι αρχές στην Τουρκία έχουν διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για φερόμενα στημένα παιχνίδια και παράνομο στοιχηματισμό στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της χώρας.

Δεκάδες διαιτητές τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από την Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ενώ αρκετοί σχολιαστές, παράγοντες και παίκτες, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων από συλλόγους της κορυφαίας κατηγορίας, προσήχθησαν ή συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ, έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τη διοίκηση του συλλόγου. Θα είναι υποψήφιος απέναντι στον επιχειρηματία Χακάν Σαφί, καθώς ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης επιδιώκει να βάλει τέλος σε μια περίοδο 13 ετών χωρίς κατάκτηση πρωταθλήματος. Ο Σαράν δεν είναι υποψήφιος.

Πηγή: skai.gr

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