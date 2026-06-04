«Little One»: Ντέιβιντ Χάρμπορ και Γκάμπι Χόφμαν ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μαύρη κωμωδία

Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ και η Γκάμπι Χόφμαν θα ενώσουν τις δυνάμεις στην επερχόμενη ταινία «Little One» η οποία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Άλεξ Καβούτσκι. Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία η οποία επανενώνει το δίδυμο των παραγωγών της ταινίας «Weapons», Ζακ Κρέγκερ και Ρόι Λι.

Τα γυρίσματα ξεκινούν αυτόν τον μήνα στο Λος Άντζελες. Η πλοκή του «Little One» παρακολουθεί «μια ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά ενός παιδιού, η οποία απειλεί να διαλύσει μια φαινομενικά τέλεια οικογένεια». Το Hammerstone Studios του Άλεξ Λεμπόβιτσι έχει αναλάβει μέρος της χρηματοδότησης του φιλμ με τον ίδιο να έχει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Το σενάριο υπογράφει ο Καβούτσκι, ενώ στην ομάδα των παραγωγών είναι ο Κρις ΜακΓιούεν και οι Αμάντα Φίλιπς και Μελίνα Τόρες για τη Soto Productions. Η συμμετοχή στο «Little One» έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εξαιρετικά δραστήριο πρόγραμμα και για τους δύο ηθοποιούς.

Ο σταρ του «Stranger Things» αναμένεται να έχει έναν ιδιαίτερα φορτωμένο Δεκέμβριο, με την κυκλοφορία τόσο του «Violent Night 2» της Universal όσο και του «Avengers: Doomsday» των Disney/Marvel, όπου επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Alexei Shostakov. Παράλληλα, στα σχέδιά του περιλαμβάνονται το «John Rambo» της Lionsgate, το αστυνομικό θρίλερ της Κόρτνεϊ Κοξ, «Evil Genius», καθώς και το θρίλερ τρόμου «A Head Full of Ghosts» από το σκηνοθετικό δίδυμο των Βερόνικα Φραντς και Σέβεριν Φιάλα.

Από την άλλη η Χόφμαν συνεχίζει τις ποιοτικές επιλογές της. Το επόμενο διάστημα θα πρωταγωνιστήσει στο «Deep Cuts» της A24 σε σκηνοθεσία Σον Ντέρκιν αλλά και στο θρίλερ του Netflix «Time Out», με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ.

Πηγή: skai.gr

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