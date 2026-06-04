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Γιαννακόπουλος: «Θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

Το νέο story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media μετά το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ

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Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματοποίησε νέα ανάρτηση στα social media, έπειτα από εκείνες με τις οποίες αντέδρασε στα όσα συνέβησαν στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» έγραψε χαρακτηριστικά: «Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα του κινδύνου, με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούτε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε, δεν φταίω εγώ πάλι. Εγώ έκανα οτι όφειλα, αλλά δεν...

Τώρα με απόλυτα καθαρή τη συνείδησή μου, θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε».

Λίγη ώρα νωρίτερα είχε εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία του ματς στο ΣΕΦ και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Δημήτρης Γιαννακόπουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
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