Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ευρώπη για "εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια" και προώθηση σύγκρουσης στην ήπειρο.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν τις στρατιωτικές δαπάνες εν όψει του πολέμου στην Ουκρανία και των κινδύνων ρωσικής επίθεσης σε χώρες του ΝΑΤΟ, σενάριο που η Μόσχα χαρακτηρίζει παράλογο.

Η Ρωσία διατηρεί δέσμευση για εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία με την Αρμενία, αλλά εκφράζει ερωτήματα για τα στρατηγικά σχέδια της τελευταίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε σήμερα την Ευρώπη ότι «εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια» και προωθεί τη σύγκρουση στην ήπειρο.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες απαντώντας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτό που λένε πως είναι κίνδυνος ρωσικής επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ, ένα παράλογο κατά τη Μόσχα σενάριο.

Η Ζαχάροβα είπε ακόμη ότι η Ρωσία είναι δεσμευμένη σε εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία με την Αρμενία, αλλά έχει ερωτήματα σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια της χώρας.

Οι σχέσεις των δύο χωρών, που είναι επίσημα σύμμαχοι, έχουν επιδεινωθεί εν μέσω των προσπαθειών του φιλοδυτικού Αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να επανεκλεγεί στις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή.

Η Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι φυσιολογικό η Μόσχα να επιδιώκει να αντιληφθεί σε ποια κατεύθυνση προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα η ηγεσία της Αρμενίας.

Εξάλλου, η Ρωσία καταδίκασε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να πυροδοτήσουν ανταγωνισμό εξοπλισμών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπως είπε, μερικές ημέρες αφότου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες ώστε να αποτρέψουν την κυριαρχία της Κίνας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Χέγκσεθ σε μία ομιλία στις 30 Μαΐου, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως η Μόσχα καταδικάζει τις "επίμονες προσπάθειες" των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν πληρεξούσιες δυνάμεις για να πυροδοτήσουν κούρσα εξοπλισμών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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