Μπροστά σε «απροσδόκητα» ευρήματα βρέθηκαν οι αρχές στην αναζήτησή τους για τον ύποπτο της χημικής επίθεσης στο Κλάπαμ στη Βρετανία, καθώς οι έρευνές τους για τον εντοπισμό της σορού του υπόπτου κατέληξαν στην ανακάλυψη δύο άλλων σορών στον ποταμό Τάμεση.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, στη διάρκεια του ανθρωποκυνηγητού που έχει εξαπολύσει για τον ύποπτο βρήκε δύο «απροσδόκητα» πτώματα στον ποταμό Τάμεση ενώ αναζητούσε εκεί τη σορό του.

Ομάδες πεζοναυτικής αστυνομίας αναζητούν τον Abdul Ezedi - που κατηγορείται ότι έριξε ισχυρό οξύ στην πρώην σύντροφό του και τις κόρες της, ηλικίας τριών και οκτώ ετών, σε μια περιοχή γύρω από τη γέφυρα Chelsea.

Οι αρχές πιστεύουν ότι «μπήκε στο νερό» λίγες ώρες μετά την επίθεση στις 31 Ιανουαρίου.

Κανένας από τους άνδρες που βρέθηκαν δεν αναγνωρίστηκε ως ο ύποπτος. Η μία σορός βρέθηκε στις 10.13 το πρωί του Σαββάτου κοντά στο HMS Belfast και η άλλη στις 10.39 στο Limehouse, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Και οι δύο θάνατοι αντιμετωπίζονται ως «απροσδόκητοι εν αναμονή περαιτέρω ερευνών» ενώ οι σοροί «δεν βρέθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της επιχείρησης».

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο Ezedi είναι νεκρός αφού οι κάμερες τον έδειξαν να γέρνει πάνω από τα κάγκελα στη Γέφυρα του Τσέλσι τη νύχτα της επίθεσης.



Την Παρασκευή, ο διοικητής Jon Savell παραδέχτηκε ότι το σώμα του Ezedi μπορεί να μην βρεθεί ποτέ λόγω της ταχύτητας του ρεύματος στον Τάμεση.

Πηγή: skai.gr

