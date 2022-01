Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ιταλός σοσιαλδημοκράτης Νταβίντ Σασόλι, πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη στην πατρίδα του, σε ηλικία 65 ετών, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

«Ο Νταβίντ Σασόλι πέθανε την 11η Ιανουαρίου στη 01:15 στο ογκολογικό κέντρο θεραπείας του Αβιάνο, στην Ιταλία, όπου νοσηλευόταν» από τα τέλη του Δεκεμβρίου, έκανε γνωστό μέσω Twitter ο Ρομπέρτο Κουίλο, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Για την ημερομηνία και τον τόπο της κηδείας του θα υπάρξει ενημέρωση τις επόμενες ώρες», πρόσθεσε.

It is with great sorrow that we announce the passing of President David Sassoli . Our deepest condolences are with his family and all who had the pleasure of working with him and knowing him. pic.twitter.com/Vr2QOGxgIo — Jaume Duch (@jduch) January 11, 2022

Τη θλίψη της για την απώλεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντάβιντ Σασόλι, εκφράζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο twitter, τονίζοντας ότι ήταν «ένας σπουδαίος Ευρωπαίος» και ένας «περήφανος Ιταλός».

Ειδικότερα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημειώνει:

«Λυπάμαι βαθιά για την τρομερή απώλεια ενός σπουδαίου Ευρωπαίου και περήφανου Ιταλού. Ο Ντάβιντ Σασόλι ήταν ένας παθιασμένος δημοσιογράφος, ένας εξαιρετικός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, πρωτίστως, ένας αγαπημένος φίλος. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε Ντάβιντ!».

Αντιστοίχως, και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια μέσω ανάρτησης στο Twitter, λέγοντας:

«Είμαι σοκαρισμένος και θλιμμένος από τον ξαφνικό θάνατο του Ντέιβιντ Σασόι. Το όραμά του για την Ευρώπη ως φάρο ειρήνης και δημοκρατίας στον κόσμο θα λάμψει ως διαρκής κληρονομιά. Θρηνούμε αυτόν τον αξιόλογο Ιταλό και περήφανο Ευρωπαίο.»

I am shocked and saddened by the sudden death of the @EP_President David Sassoli. His vision of Europe as a beacon of peace and democracy in the world will shine on as a lasting legacy. We mourn this remarkable Italian and proud European. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 11, 2022

Επίσης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με ανάρτησή του εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον χαμό του Σασόλι. Όπως ανέφερε, «το έργο του για τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν οραματικό. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του.»

Extremely saddened to hear of the death of @EP_President David Sassoli. His work on modernising the European Parliament was visionary. My thoughts are with his family, friends and colleagues. pic.twitter.com/eJZedtcYR7 — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) January 11, 2022

Τη συγκίνησή του για την απώλεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Νιώθω λυπημένος και συγκινημένος μετά την είδηση ​​της απώλειας του Ντέιβιντ Σασόλι. Ειλικρινής και παθιασμένος Ευρωπαίος, μας λείπει ήδη η ανθρώπινη ζεστασιά, η γενναιοδωρία, η φιλικότητα και το χαμόγελό του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»

Je me sens triste et ému après l’annonce de la disparition de @EP_President @DavidSassoli



Européen sincère et passionné, sa chaleur humaine, sa générosité, sa convivialité et son sourire nous manquent déjà.



Condoléances sincères à sa famille et à ses proches. — Charles Michel (@eucopresident) January 11, 2022

