The bromance is back: «Μου αρέσει η Tesla», λέει τώρα ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ φαίνεται πως αφήνουν πίσω τους την περίοδο έντασης και προχωρούν σε αναθέρμανση της σχέσης τους.

Μετά από δημόσιες αντιπαραθέσεις και αμοιβαίες αιχμές, ο Μασκ είχε πρόσφατα απολογηθεί για τα σχόλιά του, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση της σχέσης του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σήμερα, ο ίδιος ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει η Tesla, ο Μασκ με συμπαθεί και θέλω να μιλήσω μαζί του για τα ηλεκτρικά οχήματα».

Σημειώνεται ότι ο Ίλον Μασκ ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τις αναρτήσεις που είχε κάνει εναντίον του.

«Μετανιώνω για κάποιες από τις αναρτήσεις μου για τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Το παράκαναν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο μεγιστάνας σε μήνυμά του στο X.

O Μασκ είχε αναφέρει ότι το όνομα του Τραμπ ήταν στη λίστα Επστάιν. Η ανάρτηση του Μασκ προκάλεσε σάλο, αλλά μετά από μερικές ώρες διαγράφηκε.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

Ο δισεκατομμυριούχος εξαπέλυσε «πυρηνική βόμβα» μεγάλης πολιτικής εμβέλειας το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, διατυπώνοντας μια πρωτοφανή κατηγορία κατά του πρόεδρου των ΗΠΑ. Το όνομα του Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν, ανήρτησε στο προσωπικό του προφίλ στο Χ, ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ο λόγος που η λίστα δεν έχει δημοσιοποιηθεί.



«Ώρα να ρίξω την πραγματικά μεγάλη βόμβα: Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη λίστα Έπσταϊν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχει δημοσιοποιηθεί».

«Να έχεις μια όμορφη μέρα, Ντόναλντ Τραμπ!» σχολίασε χλευαστικά.

«Σημειώστε αυτήν την ανάρτηση για το μέλλον. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί» πρόσθεσε με νόημα λίγο αργότερα ο μεγιστάνας, ενώ τάχθηκε υπέρ της παραπομπής του προέδρου.

Ο Τραμπ και ο Μασκ άρχισαν τους διαξιφισμούς την περασμένη εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον διευθύνοντα Σύμβουλο της Tesla και της SpaceX να χαρακτηρίζει το «μεγάλο όμορφο» νομοσχέδιο του προέδρου για τους φόρους και τις δαπάνες ως «αηδιαστικό έκτρωμα για ημέτερους».

Οι καταγγελίες του Μασκ προκάλεσαν συναγερμό στον Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί τον άλλοτε επικεφαλής του στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE). Η ανάρτηση του Μασκ έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η σχέση του με τον Μασκ έχει τελειώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.