Στο Μπάκιγχαμ για την πρώτη της συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο η Λιζ Τρας- Δείτε εικόνες

Στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έφτασε η πρωθυπουργός Λιζ Τρας νωρίτερα προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση με τον Βασιλιά κάρολο Γ΄'

Ο Βασιλιάς επέστρεψε από το Μπαλμόραλ, από όπου και άφησε την τελευταία της πνοή η Βασίλισσα Ελισάβετ χθες το βράδυ.

Έγινε βασιλιάς μόλις η βασίλισσα απεβίωσε.

