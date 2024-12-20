«Mη προσδιορίσιμη»παραμένει η αιτία θανάτου του τηλεοπτικού γιατρού και παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή. Η σορός του 67χρονου εντοπίστηκε τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των ερευνών από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Σύμη, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στο συγκεκριμένο ελληνικό νησί, όπως μεταδίδει το SkyNews.

Ο Crispin Butler, ανώτερος ιατροδικαστής του Buckinghamshire, δήλωσε ότι η αιτία θανάτου του ραδιοτηλεοπτικού φορέα είναι «απροσδιόριστη».

Η θερμοπληξία θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο για τον «απροσδιόριστο» θάνατο του Μάικλ Μόσλεϊ. Ο ιατροδικαστής ανέφερε: «Ο Μάικλ Μόσλεϊ κατέρρευσε και πέθανε στις 5 Ιουνίου 2024, σε βραχώδη περιοχή κοντά στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, στη Σύμη, στα Δωδεκάνησα, στην Ελλάδα».

«Κατά την περίοδο εκείνη, οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλές. Δεν διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος οφείλεται σε ανθρωποκτονία, αυτοκτονία ή ατύχημα που να σχετίζεται με τραυματισμό, όπως πτώση», πρόσθεσε. «Ο θάνατος του Μάικλ πιθανότατα οφείλεται σε θερμοπληξία ή σε κάποιο μη αναγνωρισμένο παθολογικό αίτιο. Η τοξικολογική εξέταση δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό».

Πηγή: skai.gr

