Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έλαβε σήμερα το μεσημέρι ψήφο εμπιστοσύνης από την ιταλική Βουλή, με 211 ψήφους υπέρ και 117 κατά.

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να συνδέσει την έγκριση του νέου κρατικού προϋπολογισμού με ψήφο εμπιστοσύνης, για να ακυρωθούν όλες οι προς ψήφιση τροπολογίες, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στη διαδικασία έγκρισης, που σημειώθηκαν στο κοινοβούλιο.

Η ιταλική Βουλή πρόκειται να εγκρίνει απόψε, οριστικά τον κρατικό προϋπολογισμό του 2025 και η γερουσία πριν από το τέλος της χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.