Λίγες ώρες απομένουν πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την έγκριση του νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ προκειμένου να αποφευχθεί «shutdown».

Η Βουλή δεν ενέκρινε την Πέμπτη τη νέα πρόταση των Ρεπουμπλικανών για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης τον Μάρτιο, που είχε και την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας τους φόβους ότι τελικά δεν θα αποφευχθεί η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης.

Με το πιθανό shutdown να φαίνεται πλέον ως το πιθανότερο σενάριο το βράδυ της Παρασκευής, ο επερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε εκ νέου το Κογκρέσο την Παρασκευή να αναστείλει το ανώτατο όριο του χρέους, εντείνοντας τη σύγκρουση με βουλευτές από το δικό του κόμμα.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο για τις δαπάνες που δεν ενέκρινε το βράδυ της Πέμπτης το Κογκρέσο και περιλάμβανε αναστολή του ορίου χρέους για δύο χρόνια, απορρίφθηκε από τους Ρεπουμπλικανούς. Ακολούθως, ο Τραμπ κάλεσε τους βουλευτές να «αναστείλουν ή να επεκτείνουν ακόμα και μέχρι το 2029, το ανώτατο όριο του χρέους.

Μάλιστα, ο Τραμπ είπε ότι εάν πρέπει να υπάρξει κλείσιμο της κυβέρνησης, να συμβεί όσο είναι πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν.

«Αν πρόκειται να υπάρξει κλείσιμο της κυβέρνησης, ας γίνει τώρα, υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, όχι μετά τις 20 Ιανουαρίου, υπό τον «ΤΡΑΜΠ»», ανέφερε ο εκλεγμένος πρόεδρος στο Truth Social.

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα του Μπάιντεν που πρέπει να λυθεί, αλλά αν οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυσή του, θα το κάνουν!» είπε.

Οι συνέπειες του shutdown

Πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες βασίζονται στη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση που εγκρίνεται από τους βουλευτές στο Κογκρέσο - αλλά εάν δεν υπάρξει συμφωνία, δεν λαμβάνουν αυτά τα χρήματα.

Ορισμένες βασικές υπηρεσίες -όπως η προστασία των συνόρων, η ενδονοσοκομειακή ιατρική περίθαλψη, η επιβολή του νόμου και ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας- συνεχίζουν να λειτουργούν, αλλά όποιες κρίνονται μη απαραίτητες διακόπτονται προσωρινά, καθώς δεν υπάρχουν οι πόροι για να χρηματοδοτηθούν.

Πάνω από ένα εκατομμύριο ομοσπονδιακοί υπάλληλοι τίθενται σε προσωρινή άδεια άνευ αποδοχών, ενώ τα εν ενεργεία μέλη του στρατού και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συνεχίζουν να εργάζονται - αλλά χωρίς να πληρώνονται.

Αυτό σημαίνει ότι προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, προσχολικά ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι έλεγχοι τροφίμων δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Επίσης και τα Εθνικά Πάρκα θα κλείσουν.

Παράλληλα, υπάρχει ο φόβος ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε όσους ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων με την πιθανότητα να υπάρξουν μεγάλες ουρές σε συνοριακά περάσματα και αεροδρόμια.



Πηγή: skai.gr

