Η στιγμή που ο Ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ σε διαδηλωτές στη νότια Συρία - Δείτε βίντεο

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα στρατεύματα των IDF άνοιξαν πυρ στον αέρα για να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν και ένα άτομο τραυματίστηκε

Συρία

Συριακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε όταν στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στη νότια Συρία.

Σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο Daraa 24, κάτοικοι πόλεων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Yarmouk συγκεντρώθηκαν κοντά σε μια παλαιότερη θέση του συριακού στρατού κοντά στο χωριό Ma'ariya για να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία του Ισραηλινού Στρατού στη Συρία.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα στρατεύματα των IDF άνοιξαν πυρ στον αέρα για να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν και ένα άτομο χτυπήθηκε άμεσα και τραυματίστηκε.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τους IDF.

