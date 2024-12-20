Συριακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε όταν στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στη νότια Συρία.

Σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο Daraa 24, κάτοικοι πόλεων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Yarmouk συγκεντρώθηκαν κοντά σε μια παλαιότερη θέση του συριακού στρατού κοντά στο χωριό Ma'ariya για να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία του Ισραηλινού Στρατού στη Συρία.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα στρατεύματα των IDF άνοιξαν πυρ στον αέρα για να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν και ένα άτομο χτυπήθηκε άμεσα και τραυματίστηκε.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τους IDF.

#متابعة: لحظة إطلاق النار من قبل جنود الاحـ.ـتلال على المتظاهرين قرب ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، حيث أدى ذلك لإصابة شاب.#درعا #حوض_اليرموك #مظاهرة_ضد_الاحـتلال #درعا24 pic.twitter.com/1Vag1960H2 — Daraa 24 - 24 درعا (@Daraa24_24) December 20, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.