Άνδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκε χθες Τρίτη στην Αλαμπάμα με τη μέθοδο της πρόκλησης ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, η οποία επικρίνεται έντονα –ειδικοί του ΟΗΕ τη θεωρούν μορφή «βασανιστηρίου»–, ενώ δεύτερος αναμενόταν επίσης να εκτελεστεί χθες βράδυ με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες στη Φλόριντα.

Συνολικά είχε προγραμματιστεί να γίνουν τέσσερις εκτελέσεις αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ, τρεις με τη χρήση θανατηφόρων ενέσιμων χημικών ουσιών, ωστόσο μια από αυτές, στην Οκλαχόμα, ανεστάλη. Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας ζήτησε την άρση της αναστολής.

Ο Γκρέγκορι Χαντ, 65 ετών, εκτελέστηκε στην Αλαμπάμα χθες βράδυ με τη μέθοδο της πρόκλησης ασφυξίας μέσω εισπνοής αζώτου, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στη συγκεκριμένη πολιτεία το 2024. Πρόκειται για την πέμπτη εκτέλεση ως τώρα στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού νότου.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον φόνο το 1988 της Κάρεν Λέιν, 32 ετών, με την οποία είχαν σχέση για έναν μήνα.

Στη Φλόριντα, ο Άντονι Γουέινραϊτ, 54 ετών, αναμενόταν επίσης να εκτελεστεί χθες βράδυ.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1994, για τον βιασμό και τον φόνο της Κάρμεν Γκέιχαρτ, 23 ετών, την οποία απήγαγε σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ μαζί με συνεργό του, τον Ρίτσαρντ Χάμιλτον. Οι δυο άνδρες είχαν αποδράσει από φυλακή στη Βόρεια Καρολίνα μερικές ημέρες νωρίτερα. Επίσης, καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών, ο Ρίτσαρντ Χάμιλτον πέθανε στη φυλακή το 2023.

Στην Οκλαχόμα, προβλεπόταν αύριο Πέμπτη να θανατωθεί ο Τζον Χάνσον, 61 ετών, για τον φόνο το 1999 της Μέρι Άγκνες Μπόουλς, 77χρονης συνταξιούχου. Η εκτέλεσή του ανεστάλη με απόφαση της δικαιοσύνης. Έχει ζητηθεί άρση της αναστολής.

Ακόμη, στη Νότια Καρολίνα, ο Στίβεν Στάνκο, 57 ετών, αναμένεται να θανατωθεί μεθαύριο Παρασκευή. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον φόνο το 2005 του φίλου του Χένρι Τέρνερ, 74 ετών, και της φιλενάδας του Λόρας Κινγκ, 43 ετών, καθώς και για τον βιασμό της έφηβης κόρης του δεύτερου θύματος.

Στις ΗΠΑ έχουν γίνει από την αρχή της χρονιάς 19 εκτελέσεις. Οι 15 έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες, δυο –στην Αλαμπάμα και στη Λουιζιάνα– με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, κι άλλες δυο από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

