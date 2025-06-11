Η κυβέρνηση του Ισραήλ ακυρώνει εξαίρεση που επέτρεπε τη συνεργασία ισραηλινών και παλαιστινιακών τραπεζών

Ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τρίτη την ακύρωση εξαίρεσης η οποία επέτρεπε σε ισραηλινές τράπεζες να συνεργάζονται με παλαιστινιακές τράπεζες, κίνηση που απειλεί να παραλύσει τους παλαιστινιακούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.

«Με φόντο την εκστρατεία απονομιμοποίησης του κράτους του Ισραήλ που διεξάγεται από την Παλαιστινιακή Αρχή σε διεθνές επίπεδο, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησε (...) να ακυρωθεί η απαλλαγή τραπεζών που συναλλάσσονται με τράπεζες δραστηριοποιούμενες στα εδάφη της παλαιστινιακής αρχής», ανέφερε το γραφείο του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού σε ανακοίνωσή του.

Τον Μάιο του 2024 ο Μπεζαλέλ Σμότριτς είχε ήδη απειλήσει πως θα έκοβε τη σύνδεση αυτή, ζωτικής σημασίας για τα παλαιστινιακά πιστωτικά ιδρύματα, σε αντίποινα για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης από τρεις ευρωπαϊκές χώρες.

Το παλαιστινιακό χρηματοοικονομικό και τραπεζικό σύστημα εξαρτάται κατά πολύ από την ανανέωση της ισραηλινής εξαίρεσης, που προστατεύει τις ισραηλινές τράπεζες από ενδεχόμενες ποινικές διώξεις για συναλλαγές τους με παλαιστινιακές ομόλογές τους, για παράδειγμα για χρηματοδότηση της «τρομοκρατίας».

Η αμερικανίδα πρώην υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν προειδοποιούσε στο πρόσφατο παρελθόν πως τυχόν διακοπή των σχέσεων μεταξύ των παλαιστινιακών και των ισραηλινών τραπεζών θα πυροδοτούσε ανθρωπιστική κρίση.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών στη Δυτική Όχθη γίνεται σε σέκελ –το ισραηλινό νόμισμα–, καθώς η Παλαιστινιακή Αρχή δεν διαθέτει κεντρική τράπεζα και δεν είναι σε θέση να τυπώσει δικό της νόμισμα.

Πηγή: skai.gr

