Αμερικανοί και Κινέζοι διαπραγματευτές που διεξήγαγαν συνομιλίες για δυο ημέρες στο Λονδίνο προκειμένου να επιλυθούν διαφορές των δύο πλευρών όσον αφορά το εμπόριο ανακοίνωσαν χθες Τρίτη το βράδυ ότι κατέληξαν σε συμφωνία για το «γενικό πλαίσιο», που πλέον μένει να εγκριθεί από τους προέδρους των δυο κρατών.

«Τα δυο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για το γενικό πλαίσιο (...) και θα παρουσιάσουν αυτό το γενικό πλαίσιο στους ηγέτες τους», συνόψισε μιλώντας στον Τύπο ο κινέζος αντιπρόσωπος για το διεθνές εμπόριο Λι Τσενγκάνγκ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ από την πλευρά του δήλωσε πεπεισμένος ότι το ζήτημα των σπανίων γαιών –οι εξαγωγές των οποίων χαρακτηρίζονται υπερβολικά περιορισμένες από την Ουάσιγκτον– «θα επιλυθεί μέσω της εφαρμογής αυτού του γενικού πλαισίου».

