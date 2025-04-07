Η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε την 1η Απριλίου ότι ζήτησε από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να ζητήσουν να επιβληθεί η θανατική ποινή στον Λουίτζι Μαντζιόνι, για τη δολοφονία την 4η Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη του Μπράιαν Τόμσον, του γενικού διευθυντή της UnitedHealthcare, της μεγαλύτερης ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας στις ΗΠΑ.

Χθες Κυριακή, η Μπόντι υπεραμύνθηκε της απόφασής της να ζητήσει την θανατική ποινή στον Μαντζιόνι, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα το εισηγείται «κάθε φορά που είναι εφικτό».

«Οι οδηγίες του προέδρου είναι πολύ καθαρές: πρέπει να ζητάμε την ποινή του θανάτου κάθε φορά που είναι εφικτό», δήλωσε η κυρία Μπόντι στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διατάσσει να ζητείται συστηματικά η θανατική ποινή για τα σοβαρότερα ποινικά αδικήματα, ιδίως για δολοφονίες αστυνομικών και για εγκλήματα που διαπράττονται από παράτυπους μετανάστες.

«Αν υπάρχει μια υπόθεση στην οποία η θανατική ποινή είναι δικαιολογημένη, είναι αυτή» δήλωσε η Παμ Μπόντι στην παρουσιάστρια Σάνον Μπριμ, χαρακτηρίζοντας «παρεκτροπή» την υποστήριξη μέρους της νεολαίας στον κατηγορούμενο για τον φόνο.

«Θα ζητάμε τη θανατική ποινή κάθε φορά που είναι εφικτό», επέμεινε η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του στελέχους της επιχείρησης, 50 ετών, παντρεμένου, πατέρα δυο παιδιών, που κατέγραψαν κάμερες κλειστών συστημάτων παρακολούθησης με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου, προκάλεσε σοκ.

Όμως οι αντιδράσεις που ακολούθησαν έδειξαν τη βαθιά αγανάκτηση των Αμερικανών έναντι των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, που κατηγορούνται πως βάζουν πάνω απ’ όλα τα κέρδη τους, σε βάρος της υγείας των ασφαλισμένων, αρνούνται να καλύψουν κόστη ή τρενάρουν για καιρό τις διαδικασίες αποζημίωσης.

Αφότου συνελήφθη ο Λουίτζι Μαντζιόνι, έχει εμφανιστεί κίνημα υποστηρικτών του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο χρησιμοποιεί ετικέτες/λέξεις-κλειδιά όπως «λευτεριά στον Λουίτζι» («#freeluigi»). Σε ακροαματικές διαδικασίες όπου προσήχθη, μερικές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να καταγγείλουν τον τομέα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.