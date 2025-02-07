Ο Ντεμίτριους Φρέζιερ, Αφροαμερικανός 52 ετών που είχε καταδικαστεί σε θάνατο πριν από τριάντα χρόνια για τον βιασμό και τον φόνο γυναίκας, εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στην Αλαμπάμα με εισπνοή αζώτου, μέθοδο που επικρίνεται έντονα και χρησιμοποιήθηκε για 4η φορά σε αυτή την πολιτεία των ΗΠΑ.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 18:36 (τοπική ώρα· στις 02:36 ώρα Ελλάδας) στη φυλακή της Άτμορ, σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης σωφρονιστικών καταστημάτων της νοτιοανατολικής πολιτείας.

Η Αλαμπάμα είναι η μοναδική πολιτεία που έχει χρησιμοποιήσει αυτό το πρωτόκολλο. Η πρώτη εφαρμογή του καταγράφτηκε πριν από έναν χρόνο. Οι άλλες πολιτείες όπου συνεχίζει να εφαρμόζεται η θανατική ποινή χρησιμοποιούν κατά κανόνα θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εκτέλεσης, με την οποία ο θάνατος προκαλείται από υποξία (έλλειψη οξυγόνου), επικρίνεται έντονα από τον ΟΗΕ, που επισημαίνει πως δεν είναι «δοκιμασμένη» και ότι ενδέχεται να αποτελεί μορφή «βασανιστηρίου», «απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης», που απαγορεύεται με βάση το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της έχει χαρακτηρίσει «ιδιαίτερα σκληρή» τη μέθοδο εκτέλεσης αυτήν.

Πρόκειται για την 3η εκτέλεση που έγινε στις ΗΠΑ φέτος. Το 2024 έγιναν 25, το 2023 έγιναν 24.

Ο Ντεμίτριους Φρέζιερ καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών το 1996, για τον βιασμό και τον φόνο της 40χρονης Πολίν Μπράουν πέντε χρόνια νωρίτερα στην πόλη Μπέρμιγχαμ, στην Αλαμπάμα. Είχε εισβάλει στο διαμέρισμα της μητέρας δυο παιδιών, όπου τη βίασε και κατόπιν τη δολοφόνησε με μια σφαίρα στο κεφάλι.

Μερικά χρόνια νωρίτερα, στο Μίσιγκαν, πολιτεία όπου δεν εφαρμόζεται η θανατική ποινή, είχε καταδικαστεί να εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης, σε εκείνη την περίπτωση για τον βιασμό και τον φόνο 14χρονης, της Κρίσταλ Κέντρικ, και άλλους δυο βιασμούς.

Μετήχθη στην Αλαμπάμα το 2011.

Όλες οι προσφυγές της υπεράσπισης εναντίον της μεταγωγής του από το Μίσιγκαν στην Αλαμπάμα και εναντίον της μεθόδου εκτέλεσης με εισπνοή αζώτου απορρίφθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Η ποινή του θανάτου, στους υποστηρικτές της οποίας συγκαταλέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρεπουμπλικάνος ο οποίος επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια), εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της.

