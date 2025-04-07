Σερβία: Ένας άγνωστος γιατρός αναλαμβάνει εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς έδωσε χθες Κυριακή το βράδυ διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε προσωπικότητα που δεν προέρχεται από τον χώρο της πολιτικής.

Την εντολή ανέλαβε ο Τζούρο Μάτσουτ, ιατρός ενδοκρινολόγος, καθηγητής της σχολής ιατρικής του Βελιγραδίου.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός έχει πλέον διορία ως την Παρασκευή 18η Απριλίου για να παρουσιάσει στη σερβική Βουλή τη σύνθεση της κυβέρνησης, το πρόγραμμα της και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο Τζούρο Μάτσουτ, αν και παρουσιάζεται ως ακομμάτιστος, δηλώνει ανοιχτά την υποστήριξη του στον Αλεξάνταρ Βούτσιτς και συμμετέχει στην πρωτοβουλία του προέδρου της Δημοκρατίας για την ίδρυση πατριωτικού κινήματος που θα συνθέσουν πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις.

Ο κ. Μάτσουτ υποστήριξε εξάλλου ομάδα φιλοκυβερνητικών φοιτητών που κατασκηνώνουν επί έναν μήνα μπροστά στη Βουλή, αξιώνοντας να σταματήσουν οι φοιτητικές καταλήψεις και να αρχίσουν τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοινώνοντας την απόφαση του να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Τζούρο Μάτσουτ, τον παρουσίασε ως προσωπικότητα διαλλακτική και συναινετική.

«Η μεγάλη αποστολή της νέας κυβέρνησης θα είναι να διατηρήσει την ειρήνη και την σταθερότητα και να συμπεριφέρεται με υπομονή και σύνεση. Η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι αφοσιωμένη στο μέλλον διότι επιθυμία και πρόθεση μας είναι να ξαναδούμε την χώρα στο βάθρο του νικητή και να γίνουμε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία μέχρι το τέλος του έτους», σημείωσε ο πρόεδρος Βούτσιτς.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν την επιλογή μη πολιτικής προσωπικότητας για την θέση του πρωθυπουργού «άνευ σημασίας τέχνασμα του Βούτσιτς», καθώς –όπως εκτιμούν– ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνεχίσει να κρατά τα ηνία της χώρας και να ορίζει την πολιτική της κυβέρνησης.

Φοιτητικές οργανώσεις του Βελιγραδίου σχολίασαν ότι «τα ονόματα δεν έχουν καμία σημασία αν οι θεσμοί συνεχίζουν να μην κάνουν την δουλειά τους».

Η Σερβία έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση από τη 18η Μαρτίου, όταν έγινε δεκτή από το κοινοβούλιο της χώρας η παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς.

Η κυβέρνηση Βούτσεβιτς αναγκάστηκε να παραιτηθεί υπό την πίεση των φοιτητικών κινητοποιήσεων με αφορμή την κατάρρευση, την 1η Νοεμβρίου 2024, του τσιμεντένιου γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβι Σαντ, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις προσέλαβαν ευρύτερο, κοινωνικό και αντικυβερνητικό χαρακτήρα, μετατράπηκαν σε καταγγελία της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της αναξιοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

