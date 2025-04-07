Εμπορικός πόλεμος πράξη δεύτερη: Μετά την Κίνα, η Ευρώπη

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η επιβολή δασμών 10% σε όλες τις εισαγωγές προϊόντων, από σειρά χωρών, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και 48 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση – της οποίας η σειρά επιβολής δασμών έρχεται την Τετάρτη 9 Απριλίου – αν και παραμένει ανοικτή σε διαπραγματεύσεις, δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της με αναλογικά αντίμετρα και, όπως έκανε γνωστό το απόγευμα της Κυριακής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, θα συνεργαστεί με τους εταίρους της προς αυτή την κατεύθυνση.

Σήμερα, στο Λουξεμβούργο θα διεξαχθεί η πρώτη πολιτική συνάντηση σε επίπεδο των υπουργών εμπορίου της ΕΕ με βασικό ζητούμενο την ενότητα, τη στιγμή που το Παρίσι καλεί σε προσωρινό πάγωμα των επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρώμη σε συζήτηση με την Ουάσινγκτον.

Ο κουρνιαχτός από τη βόμβα Τραμπ στα θεμέλια του επί δεκαετίες παγκόσμιου οικονομικού συστήματος σε ισχύ δεν έχει κοπάσει. Ήδη το πρώτο μέρος των σαρωτικών δασμών του Αμερικανού προέδρου, ο γενικός δασμός ύψους 10%, που αφορά μεταξύ άλλων χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αίγυπτο και την Αυστραλία, τέθηκε σε ισχύ ήδη από το Σάββατο και τα τελωνεία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει να εισπράττουν μονομερείς δασμούς σε λιμάνια, αεροδρόμια και τελωνειακές αποθήκες.

Σήμερα όμως οι αγορές ανοίγουν ξανά. Η αιμορραγία της περασμένης εβδομάδας, όταν εταιρείες έβλεπαν μπροστά στα ματιά τους τρισεκατομμύρια να γίνονται καπνός, επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους οικονομολόγων και αναλυτών, οι οποίοι μιλούν για αύξηση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Η Ουάσιγκτον, πάντως, παραμένει ανυποχώρητη. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται νίκη και ζητεί υπομονή από τους Αμερικανούς, ενώ, ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, υποβάθμισε, χθες, Κυριακή, την πτώση των τιμών των μετοχών στα χρηματιστήρια, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» για πρόκληση συνθηκών οικονομικής ύφεσης.

Συγχρόνως, και λίγο προτού μεταβεί στην Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου -ο πρώτος ξένος ηγέτης που καταφτάνει στον Λευκό Οίκο μετά την επιβολή των δασμών με την ελπίδα να καταφέρει να διαπραγματευτεί με επιτυχία την άρση αυτών- ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο ABC News, δήλωσε ότι περισσότερες από 50 χώρες έχουν επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο επιδιώκοντας την έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Για τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, όμως, οι δασμοί ήρθαν για να μείνουν. Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CBS News ο Χάουαρντ Λούτνικ τόνισε δε πως δεν τίθεται ζήτημα αναβολής τους και ότι σίγουρα θα παραμείνουν σε ισχύ «για ημέρες και εβδομάδες».

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, τα πιθανά αντίμετρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα στοχεύσουν σε μία σειρά προϊόντων. Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται να γνωστοποιήσει λίστα με αμερικανικά προϊόντα, αξίας έως και 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στα οποία θα στοχεύσει την πιθανή απάντησή της. Ανάμεσα σε αυτά είναι το αμερικανικό κρέας, τα δημητριακά, το κρασί, το ξύλο, είδη ένδυσης ακόμη και τσίχλες ή και ηλεκτρικές σκούπες.

Όσον αφορά στο αμερικανικό ουίσκι σε εξέλιξη είναι έντονες, όπως χαρακτηρίζονται, συνομιλίες για την επιβολή τέλους 50%, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως απειλεί με αντιδασμό μεγέθους της τάξης του 200% στα αλκοολούχα ποτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός το οποίο τρομοκρατεί τους Γάλλους και Ιταλούς εξαγωγείς κρασιού.

Ο εμπορικός πόλεμος έχει αρχίσει με τον μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο, την Κίνα, να πληρώνει με το ίδιο νόμισμα τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλοντας ανταποδοτικούς δασμούς 34% και τώρα στο παιχνίδι αναμένεται να μπει και η Ευρώπη, η οποία προτού βρεθεί αντιμέτωπη με την καμπάνα του 20% σε σχεδόν όλα της αγαθά μετρά ήδη δασμούς 25% σε χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα.

