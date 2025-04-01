Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή σε ομοσπονδιακό εισαγγελέα να ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής κατά του φερόμενου δολοφόνου του Μπράιαν Τόμπσον, επικεφαλής αμερικανικού κολοσσού ασφάλισης υγείας.

«Η δολοφονία του Μπράιαν Τόμπσον - ενός αθώου άνδρα και πατέρα δύο μικρών παιδιών - από τον Λουίτζι Μαντζιόνι ήταν μια προμελετημένη και εν ψυχρώ δολοφονία που συγκλόνισε την Αμερική», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι σε ανακοίνωσή της.

Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 2024, ο 26χρονος Μαντζιόνι πλησίασε τον 50χρονο Τόμπσον, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthCare και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ, έξω από ένα ξενοδοχείο του Μανχάταν. Η δολοφονία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Ο Μαντζιόνι συνελήφθη πέντε ημέρες αργότερα, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Αν και η καταδίκη του φόνου ήταν ευρεία, μέρος της αμερικανικής κοινής γνώμης έχει αναγάγει τον Μαντζιόνι σε ένα μίγμα λαϊκού ήρωα και διασημότητας.

Ο Μαντζιόνι, που κατάγεται από εύπορη οικογένεια και σπούδασε μηχανικός σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, είχε μαζί του ένα χειρόγραφο μανιφέστο στο οποίο εξέφραζε την οργή του για σύστημα υγείας στις ΗΠΑ.

Πηγή: BBC,AFP,Reuters

