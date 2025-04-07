Δεύτερο παιδί είναι νεκρό εξαιτίας της ιλαράς στις ΗΠΑ, θύμα επιδημίας στο Τέξας (νότια) αυτής της εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας, η διαχείριση της οποίας από τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατραπεί σε αντικείμενο έντονων επικρίσεων.

Το παιδί πέθανε την περασμένη Πέμπτη, σε νοσοκομείο στο Λάμποκ, στο βορειοδυτικό Τέξας, λόγω «πνευμονικής ανεπάρκειας οφειλόμενης στην ιλαρά», γνωστοποίησαν σε ανακοίνωσή τους οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας.

Διευκρίνισαν ότι το κοριτσάκι δεν ήταν εμβολιασμένο κατά της ιλαράς και δεν είναι άλλα γνωστά προβλήματα υγείας.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος (RFK Jr, ανιψιός του προέδρου που δολοφονήθηκε το 1963, η υπόλοιπη αμερικανική πολιτική δυναστεία τον έχει αποκηρύξει) μετέβη επιτόπου για να «παρηγορήσει την οικογένεια» μετά τον θάνατο του παιδιού, κοριτσιού 8 ετών, διευκρίνισε ο ίδιος χθες Κυριακή μέσω X.

Ο θάνατος του κοριτσιού ανακοινώθηκε ενώ τα κρούσματα της ιλαράς που έχουν καταγραφτεί φέτος στις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τα 600, ανάμεσά τους σχεδόν 500 το Τέξας από τα τέλη Ιανουαρίου.

Κοριτσάκι, επίσης ανεμβολίαστο, είχε πεθάνει στο Λάμποκ στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτός ήταν ο πρώτος θάνατος εξαιτίας της ιλαράς στις ΗΠΑ σε σχεδόν δέκα χρόνια.

Οι αρχές στη γειτονική πολιτεία του Νέου Μεξικού (νοτιοδυτικά) ανακοίνωσαν επίσης, στις αρχές Μαρτίου, πως ο ιός της ιλαράς εντοπίστηκε σε ανεμβολίαστο ασθενή μετά τον θάνατό του, όμως οι αιτίες του θανάτου αυτού ακόμη ερευνώνται.

Δεν ανησυχεί ο Τραμπ για την ιλαρά

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους χθες Κυριακή το βράδυ, ο πρόεδρος Τραμπ υποβάθμισε την επιδημία, κάνοντας λόγο για «συγκριτικά χαμηλό αριθμό» κρουσμάτων «μέχρι στιγμής».

Η ιλαρά «δεν είναι κάτι καινούργιο», πρόσθεσε υποσχόμενος να «αντιδράσει πολύ σθεναρά» αν η επιδημία εξαπλωθεί.

Ενώ η ιλαρά είχε σχεδόν εξαλειφθεί εντελώς στις ΗΠΑ τα χρόνια του 2000, πρωτίστως χάρη στον εμβολιασμό, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να επανεμφανίζονται κρούσματα, κι η τάση είναι ανοδική, τα τελευταία χρόνια, λόγω της μείωσης των ποσοστών εμβολιασμού γενικά, έπειτα από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Ο τρόπος που διαχειρίζεται την επιδημία ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος επικρίνεται από επαγγελματίες της υγείας. Του προσάπτουν πως υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον κατηγορούν πως προβάλλει εμβολιοσκεπτικιστικές θέσεις.

Ο ενδιαφερόμενος πρόβαλε στο παρελθόν τη θεωρία —διαψευσμένη άπειρες φορές— ότι υπάρχει σύνδεση των εμβολίων MMR (κατά της ιλαράς, των μαγουλάδων και της ερυθράς) με τον αυτισμό, ωστόσο μοιάζει να έχει αναθεωρήσει τη στάση του στο ζήτημα.

Ανέφερε χθες πως «το εμβόλιο MMR είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη της εξάπλωσης της ιλαράς».

Ενώ συνεχίζει να τροφοδοτεί ατμόσφαιρα αμφιβολίας για το ζήτημα, είχε ήδη σημειώσει στις αρχές Μαρτίου πως τα εμβόλια δεν προστατεύουν «μόνο τα παιδιά έναντι της ιλαράς, αλλά συμβάλλουν επίσης στην ανοσία όλων».

Στις αρχές του περασμένου μήνα, ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε πως η κατάσταση είναι «σοβαρή», αφού προηγουμένως είχε φανεί να μη δίνει ιδιαίτερη σημασία λέγοντας πως σημειώνονται «επιδημίες ιλαράς κάθε χρόνο».

Η ιλαρά, εξαιρετικά μολυσματική ασθένεια, μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού συστήματος και μπορεί να παραμένει ως αερόλυμα ως και δυο ώρες αφού αποχωρεί μολυσμένο πρόσωπο στον τόπο όπου βρισκόταν.

Προκαλεί υψηλό πυρετό, αναπνευστικά προβλήματα, εξανθήματα που εξαπλώνονται γρήγορα, ενώ μπορεί να έχει σοβαρές επιπλοκές, να προκαλέσει πνευμονία, οξεία εγκεφαλίτιδα, κώμα, ακόμη και τον θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

