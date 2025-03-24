Τουρκικό δικαστήριο προφυλάκισε την Κυριακή τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, κύριο πολιτικό αντίπαλο του Ταγίπ Ερντογάν, εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες διαφθοράς, σε μια κίνηση που πυροδότησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της χώρας εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, ενώ έφερε και σφοδρές αντιδράσεις από την Ευρώπη.

Η απόφαση για την προφυλάκιση του Ιμάμογλου ελήφθη αφού το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, Ευρωπαίοι ηγέτες και εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές επέκριναν την σύλληψή του ως πολιτικοποιημένη και αντιδημοκρατική.

Γερμανία: «Οπισθοδρόμηση για τη δημοκρατία στην Τουρκία»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας χαρακτήρισε τη σύλληψη και την προφυλάκιση του Ιμάμογλου ωε οπισθοδρόμηση για τη δημοκρατία στην Τουρκία, καλώντας η δίκη του αντιπολιτευόμενου να είναι δίκαιη και να τύχει σεβασμού το κράτος δικαίου.

«Ο πολιτικός ανταγωνισμός δεν πρέπει να διεξάγεται μέσω των δικαστηρίων και των φυλακών», σχολίασε εκπρόσωπος της γερμανικής διπλωματίας.

«Αναμένουμε να διενεργηθεί διαφανής έρευνα για τις κατηγορίες το ταχύτερο δυνατό και οι διαδικασίες να διεξαχθούν στη βάση του κράτους του δικαίου», συνέχισε.

Οι ίδιες αρχές πρέπει να τηρηθούν στις υποθέσεις των εκατοντάδων διαδηλωτών που τέθηκαν υπό κράτηση, συμπλήρωσε.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ηγετική μορφή της τουρκικής αντιπολίτευσης που αναμενόταν να είναι ο αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες κανονικά θα γίνουν το 2028, συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη. Πλέον είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για «διαφθορά» και «τρομοκρατία». Η προφυλάκισή του διατάχθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για «διαφθορά». Οι αιρετός απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος του, τις χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» και «ανήθικες».

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν μετά τη σύλληψη του πολιτικού του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αψηφώντας τις απαγορεύσεις των αρχών. Εκατοντάδες συνελήφθησαν.

Το ΥΠΕΞ της Γερμανίας θύμισε ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και του κράτους του δικαίου παραμένουν ακρογωνιαίος λίθος της σχέσης με την Τουρκία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Γαλλία: Η προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης «σοβαρή επίθεση» στη δημοκρατία στην Τουρκία

Η φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και πολλών άλλων προσωπικοτήτων αποτελεί «σοβαρή επίθεση στη δημοκρατία» στην Τουρκία, στηλίτευσε χθες Κυριακή το βράδυ η γαλλική διπλωματία, θυμίζοντας πως η Άγκυρα έχει δεσμευτεί να σέβεται τα δικαιώματα των αντιπολιτευόμενων αιρετών.

«Η τήρηση των δεσμεύσεων αυτών είναι κεντρικό στοιχείο των σχέσεών μας, καθώς και των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο Πασκάλ Κονφαβρέ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, συμπληρώνοντας ότι ως κράτος μέλος υποψήφιο προς ένταξη στην ΕΕ, η Τουρκία είχε «αναλάβει ελεύθερα», οικεία βουλήσει, «δεσμεύσεις ως προς αυτό».

Μετά την παύση και την προφυλάκισή του ο κ. Ιμάμογλου κατήγγειλε πως υφίσταται «εξωδικαστική εκτέλεση», με μήνυμά του που δημοσιοποίησαν συνήγοροί του, καλώντας «το έθνος να αγωνιστεί».

Η Γαλλία εκφράζει ξανά «τη βαθιά ανησυχία της», ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κε ντ’ Ορσέ, ο κ. Κονφαβρέ. «Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των αντιπολιτευόμενων αιρετών, η ελευθερία των πολιτών να διαδηλώνουν και η ελευθερία της έκφρασης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του κράτους δικαίου», σχολίασε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.