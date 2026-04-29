«Θα ήταν σικ!»: Πληρωμένη απάντηση Μακρόν σε βασιλιά Κάρολο για τα γαλλικά

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έσπευσε να «σηκώσει το γάντι», απαντώντας με χιούμορ στο σχόλιο του βασιλιά Καρόλου προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι, αν δεν ήταν οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί «θα μιλούσαν γαλλικά».

«Αυτό θα ήταν σικ!», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν, αναδημοσιεύοντας το βίντεο του βασιλιά Καρόλου.

That would be chic! pic.twitter.com/gMnLF224jU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2026

Σημειώνεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος ανταπέδωσε με το ίδιο νόμισμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, αστειευόμενος ότι χωρίς τους Βρετανούς οι Αμερικανοί θα μιλούσαν γαλλικά.

Καθώς οι δύο ηγέτες αντάλλασσαν αστεία στις προπόσεις τους, ο Κάρολος αναφέρθηκε σε παλαιότερα σχόλια του Τραμπ προς Ευρωπαίους συμμάχους, τους οποίους έχει κατηγορήσει ότι «επαναπαύονται» στην αμερικανική άμυνα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Να τολμήσω να πω ότι, αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά», είπε με νόημα ο Κάρολος.

Ο βασιλιάς αναφερόταν στις περιοχές της Βόρειας Αμερικής με βρετανικές και γαλλικές ρίζες, όπου οι δύο αποικιακές δυνάμεις συγκρούστηκαν για τον έλεγχο της ηπείρου πριν από την αμερικανική ανεξαρτησία, πριν από περίπου 250 χρόνια.

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, «θα μιλούσατε γερμανικά και λίγα ιαπωνικά».





Πηγή: skai.gr

