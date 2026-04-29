Viral έγινε ο εκπρόσωπος διεθνούς εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος διαμαρτύρεται στα κοινωνικά δίκτυα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει την ονομασία «Φέτα»... παρότι δεν υπάρχει περιοχή «Φέτα» στην Ελλάδα!

«Και η ΕΕ αναγκάζει άλλες χώρες να ακολουθήσουν τον ίδιο παράλογο κανόνα. Αυτό αποκλείει τους Αμερικανούς παραγωγούς από βασικές αγορές απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποιούν ορισμένους όρους για το τυρί» υποστηρίζει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαιτεί κάθε ουίσκι που επισημαίνεται ως μπέρμπον να παράγεται στις ΗΠΑ χωρίς να υπάρχει περιοχή Μπέρμπον (στις ΗΠΑ)» ήταν ένα από τα δηκτικά σχόλια στο Χ.

Η Ελλάδα κέρδισε τη δικαστική μάχη για το τυρί φέτα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2002 και το 2005. Η απόφαση βασίστηκε στο ότι η Φέτα συνδέεται με τη συγκεκριμένη χλωρίδα της Ελλάδας και το μείγμα προβάτειου/κατσικίσιου γάλακτος, καθιστώντας τη μοναδική, και δεν πρόκειται απλώς για λευκό τυρί, κάτι που οι Αμερικανοί δεν κατανοούν.

Η ανάρτηση του εκπροσώπου διεθνούς εμπορίου των ΗΠΑ

«Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο όρος ''φέτα'' μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τυρί που παράγεται στην Ελλάδα, καθώς η ΕΕ ισχυρίζεται ότι ορισμένοι όροι για το τυρί συνδέονται με συγκεκριμένα μέρη στην Ευρώπη.

»Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένο μέρος με το όνομα «Φέτα» στην Ευρώπη! Και η ΕΕ αναγκάζει άλλες χώρες να ακολουθήσουν τον ίδιο παράλογο κανόνα. Αυτό αποκλείει τους Αμερικανούς παραγωγούς από βασικές αγορές απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποιούν ορισμένους όρους για το τυρί».

10/10: Within the European Union, the term “feta” can only be used for cheese produced in Greece, since the EU claims that certain cheese terms are connected to specific places in Europe.



However, there is no specific place named “Feta” in Europe! And the EU forces other… — United States Trade Representative (@USTradeRep) April 27, 2026

Πηγή: skai.gr

