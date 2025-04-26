Θα ανακηρυχθεί άγιος ο Πάπας Φραγκίσκος;

Η αγιοποίηση ενός Πάπα δεν είναι πλέον αυτονόητη διαδικασία και η πορεία προς την αγιότητα απαιτεί αυστηρή και πολύχρονη αξιολόγηση.

Αν και δύο από τους πέντε πάπες πριν από τον Πάπα Φραγκίσκο έχουν ανακηρυχθεί άγιοι, η ανάδειξη στον θρόνο του Αγίου Πέτρου δεν συνεπάγεται αυτόματα αγιοποίηση ή τουλάχιστον όχι πλέον, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Στα πρώτα χρόνια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, οι περισσότεροι πάπες, ξεκινώντας από τον Άγιο Πέτρο, που θεωρείται ο πρώτος Ποντίφικας, ανακηρύσσονταν άγιοι μετά τον θάνατό τους. Από τους πρώτους 50 πάπες, οι 48 τιμήθηκαν με αυτόν τον τίτλο. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η πρακτική αυτή έγινε πολύ πιο σπάνια.

Μέχρι σήμερα, 80 από τους 266 πάπες που υπηρέτησαν σε διάστημα σχεδόν 2.000 ετών έχουν αγιοποιηθεί. Άλλοι 11 βρίσκονται σε μια «λίστας αναμονής», στο προτελευταίο βήμα πριν από την αγιοποίηση.

Η διαδικασία απαιτεί χρόνια ερευνών και αξιολογήσεων από την Εκκλησία, ιδίως από το Δικαστήριο για τις Υποθέσεις των Αγίων. Οι αξιωματούχοι του Βατικανού και οι σύμβουλοί τους εξετάζουν τη ζωή, την αρετή, την αγιότητα και την αφοσίωση των υποψηφίων στον Θεό και μελετούν προσεκτικά τα γραπτά τους. Όσοι πληρούν τα κριτήρια ανακηρύσσονται «Σεβάσμιοι».

Το επόμενο βήμα είναι η «μακαριοποίηση», η οποία απαιτεί από το Δικαστήριο για τις Υποθέσεις των Αγίων να αποδεχθεί την εγκυρότητα ενός θαύματος που έχει επιτευχθεί μέσω της μεσολάβησης του υποψηφίου. Στη συνέχεια, για να ανακηρυχθεί κάποιος άγιος, το Βατικανό πρέπει να αναγνωρίσει την εγκυρότητα ενός δεύτερου θαύματος που αποδίδεται επίσης στη διαμεσολάβησή του. Την τελική απόφαση για την αγιοποίηση λαμβάνει ο εκάστοτε Πάπας.

Ο πιο πρόσφατος Πάπας που ανακηρύχθηκε άγιος ήταν ο Παύλος ΣΤ΄ το 2018. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ο Ιωάννης ΚΓ΄ και ο Ιωάννης Παύλος Β΄είχαν ανακηρυχθεί άγιοι σε κοινή τελετή.

Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της Εκκλησίας, περνούσαν συνήθως δεκαετίες μεταξύ του θανάτου ενός ατόμου και της έναρξης της διαδικασίας αγιοποίησής του.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Ρέιτσελ ΜακΚλίνρι, από το 1588 έως το 1978, ο μέσος χρόνος που μεσολαβούσε από τον θάνατο μέχρι την αγιοποίηση ήταν 262 χρόνια. Κατά τους τρεις τελευταίους Πάπες, ο χρόνος αυτός μειώθηκε σε λίγο πάνω από 100 χρόνια, εν μέρει επειδή ο Ιωάννης Παύλος Β’ μείωσε την απαιτούμενη αναμονή για την έναρξη της διαδικασίας σε μόλις πέντε χρόνια μετά τον θάνατο.

Ακόμη κι αυτό μπορεί να παρακαμφθεί. Στην κηδεία του Ιωάννη Παύλου Β΄το 2005, την οποία παρακολούθησαν εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί, σηκώθηκαν πανό και ακούστηκαν συνθήματα «Santo, subito» («Άγιος, αμέσως»). Ο διάδοχός του, Βενέδικτος ΙΣΤ΄, παρέκαμψε την αναμονή, επιτρέποντας την αγιοποίησή του μόλις εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ωστόσο, μετά από έκθεση του Βατικανού το 2020 που διαπίστωσε ότι ο Ιωάννης Παύλος Β΄ ενδέχεται να αγνόησε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κατά του πρώην καρδινάλιου Θίοντορ ΜακΚάρικ, επικριτές ανέφεραν ότι ενδεχομένως η αγιοποίησή του να έγινε πρόωρα.

Πηγή: skai.gr

