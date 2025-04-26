Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος συνομιλιών για τα πυρηνικά του Ιράν ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, υπό τη μεσολάβηση του Ομάν και έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Η ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, «επιστρέφουν στις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους για διαβουλεύσεις», δήλωσε απεσταλμένος της κρατικής τηλεόρασης από την πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα συνεχιστούν με τέταρτο γύρο την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες.

«Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, με μια ακόμη συνάντηση υψηλού επιπέδου να έχει προγραμματιστεί προκαταρκτικά για τις 3 Μαΐου», έγραψε ο Μπαντρ Αλμπουσαϊντί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι «κατά τις σημερινές συναντήσεις στη Μασκάτ τέθηκαν όλα τα βασικά ζητήματα αρχών, στόχων και τεχνικών ανησυχιών».

Παράλληλα, και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ο τέταρτος γύρος συνομιλιών ενδεχομένως να διεξαχθεί το επόμενο Σάββατο.

Μεταξύ άλλων, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι είναι «ικανοποιημένος από τη διαδικασία και τον ρυθμό των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι «υπάρχει σοβαρότητα και αποφασιστικότητα και από τις δύο πλευρές στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Νωρίτερα σήμερα, το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να παρατείνει τις συνομιλίες «εάν χρειαστεί».

Των διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο, οι οποίες θα διεξαχθούν παράλληλα, αναμένεται να ηγηθεί ο Μάικλ Άντον, ο διευθυντής πολιτικού σχεδιασμού του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο ανάμεσα σε ειδικούς προβλέπεται να διεξαχθεί πριν από αυτή των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο πλευρών.

Μετά τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων που είχαν στη Ρώμη το περασμένο σαββατοκύριακο, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Εξάλλου η σύνοδος της 19ης Απριλίου χαρακτηρίστηκε «καλή» και από τις δύο πλευρές. «Για να προοδεύσουν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει η άλλη πλευρά να δείξει καλή θέληση, σοβαρότητα και ρεαλισμό», δήλωσε χθες, Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ.

