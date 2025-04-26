Μακρόν: Η Ουκρανία είναι έτοιμη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το Σάββατο, μετά από μια «πολύ θετική» συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και ότι η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Βρετανίας, θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξή της, καθώς και για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

«Να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτός είναι ένας στόχος που μοιραζόμαστε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος Ζελένσκι μού το επιβεβαίωσε και σήμερα. Θα ήθελε να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους για να το υλοποιήσει.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.