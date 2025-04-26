Η Ρωσία είναι έτοιμη να ξεκινήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία «χωρίς προϋποθέσεις», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ κατά τη συνάντησή τους την Παρασκευή, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

«Κατά τη διάρκεια των χθεσινών συνομιλιών με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία χωρίς καμία προϋπόθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ,

Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Πούτιν επί τρεις ώρες στη Μόσχα την Παρασκευή, προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είναι «πολύ κοντά σε μια συμφωνία», παρά τις εμφανείς διαφορές στις θέσεις τους.

Την ίδια ώρα σε μία ένδειξη ότι εντείνει τις πιέσεις για να καθίσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τις πρόσφατες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε περιοχές αμάχων, αμφισβήτησε αν ο Πούτιν ήταν ειλικρινής για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση απείλησε ότι ίσως χρειαστεί να επιβληθούν δευτερεύουσες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας ως απάντηση.

«Δεν έχει κανέναν λόγο ο Πούτιν να εκτοξεύει πυραύλους σε κατοικημένες περιοχές, πόλεις και χωριά τις τελευταίες ημέρες. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Απλώς με καθυστερεί, και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, μέσω 'τραπεζικών' μέτρων ή 'δευτερευουσών κυρώσεων'; Πεθαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι!!!», έγραψε ο Τραμπ.

No matter what deal I make with respect to Russia/Ukraine, no matter how good it is, even if it’s the greatest deal ever made, The Failing New York Times will speak BADLY of it. Liddle’ Peter Baker, the very biased and untalented writer for The Times, followed his Editor’s… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 26, 2025

Πούτιν: Πήραμε πίσω το Κουρσκ

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει την περιοχή του Κουρσκ έπειτα από σχετική ανακοίνωση της Μόσχας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν εκδιωχθεί και από το τελευταίο χωριό που κρατούσαν υπό τον έλεγχό τους.

Για πρώτη φορά, η Ρωσία επιβεβαίωσε επίσης ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Κουρσκ, με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου να επαινεί τον «ηρωισμό» τους στη συμβολή τους στην εκδίωξη των Ουκρανών.

Ωστόσο, το Κίεβο διέψευσε ότι οι δυνάμεις του εκδιώχθηκαν από την Κουρσκ και τόνισε ότι συνεχίζουν να επιχειρούν και στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, άλλη ρωσική περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταλάβει τμήμα της Κουρσκ τον Αύγουστο του περασμένου έτους σε μια αιφνιδιαστική εισβολή που προκάλεσε αμηχανία στη Μόσχα. Οι ρωσικές δυνάμεις, ενισχυμένες αργότερα από στρατεύματα της Βόρειας Κορέας, προσπαθούσαν έκτοτε να ανακαταλάβουν την περιοχή.

Ο Πούτιν, μιλώντας σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ότι η εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από ρωσικό έδαφος ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω επιτυχίες της Ρωσίας εντός της Ουκρανίας.

«Η περιπέτεια του καθεστώτος του Κιέβου έχει αποτύχει πλήρως», δήλωσε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο, στο οποίο φαίνεται να λαμβάνει αναφορά από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Ο Γκερασίμοφ ενημέρωσε τον Πούτιν ότι το τελευταίο κατεχόμενο χωριό στην περιφέρεια Κουρσκ, το Γκόρναλ, «απελευθερώθηκε από τις ουκρανικές μονάδες» το Σάββατο.

«Έτσι ολοκληρώθηκε η ήττα των ενόπλων ουκρανικών δυνάμεων που είχαν εισβάλει στην περιφέρεια Κουρσκ», πρόσθεσε ο Γκερασίμοφ.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο, σε ανακοίνωσή του αργότερα στο Telegram, ανέφερε ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν να επιχειρούν σε ορισμένες περιοχές της Κουρσκ.

Η Ουκρανία διέψευσε επίσης τον ισχυρισμό του Γκερασίμοφ ότι όλες οι ουκρανικές «ομάδες σαμποτάζ» έχουν «εξουδετερωθεί» στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπου το Κίεβο είχε εξαπολύσει εισβολή τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βοηθούν πλέον τις τοπικές αρχές της Κουρσκ να αποκαταστήσουν την «ειρήνη» και να απομακρύνουν τις νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.