Καμπανάκι κινδύνου χτυπά η ΕΕ για το ελαιόλαδο, καθώς πληθαίνουν οι περιπτώσεις απάτης και λανθασμένης σήμανσης. Μάλιστα, αναφέρει ο Guardian, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ τέτοιων περιστατικών, ενώ η τιμή του «υγρού χρυσού» καλπάζει φέρνοντας ανατιμήσεις και σε μια σειρά άλλων προϊόντων απαραίτητων γα το καθημερινό τραπέζι.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής κρίσης, αλλά και λόγω άλλων παραγόντων έχουν μειώσει την παραγωγή του ελαιόλαδου με αποτέλεσμα η τιμή του να έχει εκτοξευτεί από το 2018 και μετά.

Η έλλειψη και η αυξημένη ζήτηση έχουν εκτοξεύσει τα περιστατικά λανθασμένης σήμανσης, τα οποία στην πλειονότητά τους καταγράφονται ως απάτες θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Χαρακτηριστικά είναι, αναφέρει ο Guardian που έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία, ότι το πρώτο τρίμηνο του 2018 η ΕΕ κατέγραψε μόλις 15 τέτοιες περιπτώσεις. Στο α' τρίμηνο του 2024 οι περιπτώσεις αυτές έφτασαν τις 50, που αποτελεί ρεκόρ.

Συμπληρώνει, μάλιστα, ότι αυτές είναι μόνο οι περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί και αναφερθεί από τα κράτη μέλη στη Γενική Διεύθυνση Υγείας της ΕΕ, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που μένουν στο εσωτερικό των χωρών μελών. Άρα, το πραγματικό μέγεθος της απάτης είναι πιθανώς πολύ υψηλότερο.

Τα περιστατικά που έγιναν γνωστά αφορούσαν σε περιπτώσεις λαδιού μολυσμένου με μη εγκεκριμένες ουσίες, όπως φυτοφάρμακα και ορυκτέλαια.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση εντοπίστηκαν και θραύσματα γυαλιού.

Υπήρχαν επίσης πολλές περιπτώσεις στις οποίες το ελαιόλαδο αν και χαρακτηριζόταν ως «εξαιρετικό παρθένο» βρέθηκε να είναι νοθευμένο με λάδια φτωχότερης ή φθηνότερης ποιότητας.

Τον Φεβρουάριο, σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Γερμανία ανέφερε κρούσμα από το Ισραήλ.

Ορισμένα λάδια πέρασαν πολλά σύνορα, με τη Γερμανία να αναφέρει μια περίπτωση «παραπλανητικής σήμανσης ελαιολάδου από τη Συρία, μέσω Ολλανδίας» τον Μάρτιο.

Από τις 182 ειδοποιήσεις απάτης που στάλθηκαν στην ΕΕ από τις αρχές του 2023, οι 54 αφορούσαν προϊόντα από την Ιταλία, 41 από την Ισπανία και 39 από την Ελλάδα.

Η ΕΕ εισήγαγε νέους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης των προτύπων εμπορίας για το ελαιόλαδο, καθώς και μεθόδους ανάλυσής του, τον Ιούλιο του 2022.

Πηγή: skai.gr

