Την επανεκκίνηση των σχέσεων με την Κίνα δεσμεύτηκε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι στην πρώτη της επίσκεψη στο Πεκίνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει τους δεσμούς ανάμεσα στα δύο έθνη.

Η Μελόνι που συνάντησε τον κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ στην αρχή του πενθήμερου ταξιδιού της υπέγραψε ένα τριετές σχέδιο με στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ανέφερε επίσης ότι υπέγραψαν μια συμφωνία που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας στα ηλεκτρικά οχήματα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο πρωθυπουργός Λι είπε ότι οι δύο χώρες στοχεύουν στην αύξηση της «αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της ναυπηγικής, της αεροδιαστημικής, της νέας ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης».

Η Ιταλία ήταν το μόνο σημαντικό δυτικό έθνος που υπέγραψε το BRI (Belt and Road initiative), ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα εμπορίου και υποδομής της Κίνας. Η κίνηση αυτή όμως επικρίθηκε έντονα εκείνη την εποχή από τις ΗΠΑ και ορισμένες άλλες μεγάλες δυτικές χώρες.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2022, η Τζόρτζια Μελόνι επιδίωξε να ηγηθεί μιας πιο φιλοδυτικής και φιλονατοϊκής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τους προκατόχους της. Πριν αποσυρθεί από το BRI, η Μελόνι είχε περιγράψει την απόφαση της πρώην κυβέρνησης να ενταχθεί σε αυτή ως «σοβαρό λάθος».

Υπό την ηγεσία της, η Ιταλία κινήθηκε επίσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσει μια κινεζική κρατική εταιρεία να πάρει τον έλεγχο του γιγαντοβιομηχανίας κατασκευής ελαστικών Pirelli.

Η Ρώμη υποστήριξε επίσης μια πρόσφατη κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει δασμούς έως και 37,6% στα ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα.

Το αμφίδρομο εμπόριο μεταξύ δύο χωρών έφτασε τα 66,8 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, καθιστώντας την Κίνα τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ιταλίας εκτός ΕΕ μετά τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

