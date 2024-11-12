Ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε σήμερα τουλάχιστον 5 αεροπορικές επιδρομές σε ελεγχόμενα από τη Χεζμπολάχ νότια προάστια της Βηρυτού, αφού ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απέκλεισε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι του Ισραήλ.

Καπνός υψωνόταν στη Βηρυτό ενώ εκρήξεις συγκλόνιζαν την λιβανική πρωτεύουσα νωρίτερα σήμερα. Οι εκρήξεις ακολούθησαν προειδοποιήσεις που ανήρτησε ο ισραηλινός στρατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κατονόμαζε 12 περιοχές στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας και δήλωνε ότι θα δράσει εναντίον τους σύντομα. Προειδοποίησε τους κατοίκους ότι βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες από τα πλήγματα αυτά. Πολλοί κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από τον Σεπτέμβριο όταν το Ισραήλ άρχισε να βομβαρδίζει την περιοχή.

Στο Ισραήλ σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε μέρη του βορείου τμήματός του και κάτοικοι έσπευσαν να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε έναν αριθμό «ύποπτων στόχων στον αέρα» που προέρχονταν από τον Λίβανο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Η πυροδοτούμενη από τον πόλεμο στη Γάζα σύγκρουση στα λιβανοϊσραηλινά σύνορα μαινόταν για έναν χρόνο προτού το Ισραήλ περάσει στην επίθεση τον Σεπτέμβριο, σφυροκοπώντας εκτεταμένες περιοχές του Λιβάνου με αεροπορικές επιδρομές και στείλει στρατό στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ κατάφερε βαριά πλήγματα στη Χεζμπολάχ τις τελευταίες επτά εβδομάδες, σκοτώνοντας πολλά από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της Χασάν Νασράλα, ισοπεδώνοντας τμήματα των νοτίων προαστίων της Βηρυτού και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε μεθοριακά χωριά στον νότιο Λίβανο.

Στην πρώτη συνάντησή του με το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας, ο νεοδιορισθείς υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε χθες ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο έως ότου το Ισραήλ επιτύχει τους στόχους του.

«Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε καμία διευθέτηση, που δεν εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ το ίδιο να την επιβάλει και να αποτρέπει την τρομοκρατία, και να επιτύχει τους στόχους του πολέμου στον Λίβανο –αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, απόσυρσή της πέραν του ποταμού Λιτάνι και επιστροφή των κατοίκων του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους», δήλωσε.

Ο επίσης πρόσφατα διορισθείς υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Γκιντεόν Σάαρ, είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι σημειώθηκε «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο πόλεμος κατά της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Η βασική πρόκληση που θα αντιμετώπιζε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός θα ήταν η επιβολή της εφαρμογής της, σημείωσε.

Η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει έτοιμη για έναν πόλεμο σε διάρκεια κατά του Ισραήλ και συνεχίζει τις εκτοξεύσεις ρουκετών.

--Νότια του Λιτάνι—

Η κυβέρνηση του Λιβάνου, στην οποία συμμετέχει η Χεζμπολάχ, έχει επανειλημμένως ζητήσει κατάπαυση του πυρός που θα στηρίζεται στην πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος του ΟΗΕ με το οποίο τερματίστηκε πόλεμος ανάμεσα στο σιιτικό φιλοϊρανικό κίνημα και το Ισραήλ το 2006.

Το ψήφισμα αυτό του ΟΗΕ ορίζει ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και ο στρατός του Λιβάνου είναι οι μόνες δυνάμεις που επιτρέπεται να είναι ανεπτυγμένες στην περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ ο Λίβανος και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της απόφασης αυτής.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση έχει οδηγήσει πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Λίβανο τις τελευταίες επτά εβδομάδες. Από πέρυσι που ξέσπασαν οι εχθροπραξίες, 3.243 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και 14.134 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, το οποίο δεν αναφέρει ξεχωριστά αριθμό μαχητών και αμάχων.

Στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 100 άμαχοι και στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ, στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν και στον νότιο Λίβανο στη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.